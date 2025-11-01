БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Arm Holdings PLC днес е 169.19 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ARMON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ARMON в MEXC сега.

Повече за ARMON

ARMONценова информация

Какво представлява ARMON

Официален уебсайт на ARMON

Токеномика на ARMON

ARMON ценова прогноза

ARMON История

Ръководство за закупуване за ARMON

Конвертор на валута ARMON във фиат

Arm Holdings PLC Лого

Arm Holdings PLC цена(ARMON)

1 ARMON към USD - цена в реално време:

$169.22
+0.15%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:48:43 (UTC+8)

Информация за цената за Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 165.47
24-часов нисък
$ 170.51
24-часов висок

$ 165.47
$ 170.51
$ 191.8179294374928
$ 130.83952449123566
-0.38%

+0.15%

-2.36%

-2.36%

Цената в реално време за Arm Holdings PLC (ARMON) е$ 169.19. През последните 24 часа ARMON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 165.47 до най-висока стойност $ 170.51, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARMON е $ 191.8179294374928, а най-ниската цена за всички времена е $ 130.83952449123566.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARMON има промяна от -0.38% за последния час, +0.15% за 24 часа и -2.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2201

$ 937.22K
$ 59.43K
$ 937.22K
5.54K
5,539.48221649
ETH

Текущата пазарна капитализация на Arm Holdings PLC е $ 937.22K, като 24-часовият обем на търговията е $ 59.43K. Циркулиращото предлагане на ARMON е 5.54K, като общото предлагане е 5539.48221649. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 937.22K.

История на цените за Arm Holdings PLC (ARMON) USD

Проследете промените в цените за Arm Holdings PLC днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.2534+0.15%
30 дни$ +22.24+15.13%
60 дни$ +69.19+69.19%
90 дни$ +69.19+69.19%
Arm Holdings PLC Промяна на цената днес

Днес ARMON регистрира промяна от $ +0.2534 (+0.15%), отразяваща последната му пазарна активност.

Arm Holdings PLC 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +22.24 (+15.13%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Arm Holdings PLC 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ARMON отбеляза промяна на $ +69.19 (+69.19%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Arm Holdings PLC 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +69.19 (+69.19%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Arm Holdings PLC (ARMON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Arm Holdings PLC сега.

Какво е Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Arm Holdings PLC инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ARMON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Arm Holdings PLC в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Arm Holdings PLC купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Arm Holdings PLC (USD)

Колко ще струва Arm Holdings PLC (ARMON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Arm Holdings PLC (ARMON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Arm Holdings PLC.

Проверете прогнозата за цената за Arm Holdings PLC сега!

Токеномика на Arm Holdings PLC (ARMON)

Разбирането на токеномиката на Arm Holdings PLC (ARMON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ARMON сега!

Как да купя Arm Holdings PLC (ARMON)

Търсите как да купите Arm Holdings PLC? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Arm Holdings PLC от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ARMON към местни валути

Arm Holdings PLC ресурс

За по-задълбочено разбиране на Arm Holdings PLC, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Arm Holdings PLC
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Arm Holdings PLC

Колко струва Arm Holdings PLC (ARMON) днес?
Цената в реално време на ARMON в USD е 169.19 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ARMON към USD?
Текущата цена на ARMON към USD е $ 169.19. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Arm Holdings PLC?
Пазарната капитализация за ARMON е $ 937.22K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ARMON?
Циркулиращото предлагане на ARMON е 5.54K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ARMON?
ARMON постигна ATH цена от 191.8179294374928 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ARMON?
ARMON достигна ATL цена от 130.83952449123566 USD.
Какъв е обемът на търговията на ARMON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ARMON е $ 59.43K USD.
Ще се повиши ли ARMON тази година?
ARMON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ARMON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:48:43 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Arm Holdings PLC (ARMON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

