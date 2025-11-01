Какво е AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

Токеномика на AriaAI (ARIA)

Разбирането на токеномиката на AriaAI (ARIA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ARIA сега!

AriaAI ресурс

За по-задълбочено разбиране на AriaAI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно AriaAI Колко струва AriaAI (ARIA) днес? Цената в реално време на ARIA в USD е 0.17629 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на ARIA към USD? $ 0.17629 . Проверете Текущата цена на ARIA към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на AriaAI? Пазарната капитализация за ARIA е $ 41.29M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на ARIA? Циркулиращото предлагане на ARIA е 234.22M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ARIA? ARIA постигна ATH цена от 0.2461952287601809 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ARIA? ARIA достигна ATL цена от 0.03247204859891276 USD . Какъв е обемът на търговията на ARIA? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ARIA е $ 5.13M USD . Ще се повиши ли ARIA тази година? ARIA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ARIA за по-задълбочен анализ.

