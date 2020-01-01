Токеномика на Argentine Football (ARG) Открийте ключова информация за Argentine Football (ARG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Argentine Football (ARG) Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Официален уебсайт: https://socios.com Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Купете ARG сега!

Токеномика и анализ на цената за Argentine Football (ARG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Argentine Football (ARG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Общо предлагане: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Циркулиращо предлагане: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.54M $ 17.54M $ 17.54M Рекорд за всички времена: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Текуща цена: $ 0.8769 $ 0.8769 $ 0.8769 Научете повече за цената на Argentine Football (ARG)

Токеномика на Argentine Football (ARG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Argentine Football (ARG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARG, разгледайте цената в реално време на токените ARG!

История на цените на Argentine Football (ARG) Анализирането на историята на цените на ARG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ARG сега!

Прогноза за цената за ARG Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARG? Нашата страница за прогноза за цената ARG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARG сега!

