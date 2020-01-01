Токеномика на Areon Network (AREA) Открийте ключова информация за Areon Network (AREA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Areon Network (AREA) Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Официален уебсайт: https://areon.network/ Бяла книга: https://docs.areon.network/ Изследовател на блокове: https://areonscan.com Купете AREA сега!

Токеномика и анализ на цената за Areon Network (AREA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Areon Network (AREA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 Текуща цена: $ 0.01579 $ 0.01579 $ 0.01579 Научете повече за цената на Areon Network (AREA)

Токеномика на Areon Network (AREA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Areon Network (AREA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AREA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AREA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AREA, разгледайте цената в реално време на токените AREA!

Как да купя AREA Интересувате се да добавите Areon Network (AREA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AREA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AREA в MEXC сега!

История на цените на Areon Network (AREA) Анализирането на историята на цените на AREA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AREA сега!

Прогноза за цената за AREA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AREA? Нашата страница за прогноза за цената AREA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AREA сега!

