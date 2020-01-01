Токеномика на Archway (ARCH) Открийте ключова информация за Archway (ARCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Archway (ARCH) Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution. Официален уебсайт: https://archway.io/ Бяла книга: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://www.mintscan.io/archway

Токеномика и анализ на цената за Archway (ARCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Archway (ARCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.35M $ 6.35M $ 6.35M Рекорд за всички времена: $ 0.0547 $ 0.0547 $ 0.0547 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 Текуща цена: $ 0.00635 $ 0.00635 $ 0.00635 Научете повече за цената на Archway (ARCH)

Токеномика на Archway (ARCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Archway (ARCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARCH, разгледайте цената в реално време на токените ARCH!

История на цените на Archway (ARCH) Анализирането на историята на цените на ARCH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ARCH сега!

Прогноза за цената за ARCH Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARCH? Нашата страница за прогноза за цената ARCH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARCH сега!

