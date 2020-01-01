Токеномика на Apu Apustaja (APU) Открийте ключова информация за Apu Apustaja (APU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Apu Apustaja (APU) APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. Официален уебсайт: https://apu.com/ Бяла книга: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x594DaaD7D77592a2b97b725A7AD59D7E188b5bFa Купете APU сега!

Токеномика и анализ на цената за Apu Apustaja (APU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Apu Apustaja (APU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 80.05M $ 80.05M $ 80.05M Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.66M $ 99.66M $ 99.66M Рекорд за всички времена: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 Текуща цена: $ 0.0002369 $ 0.0002369 $ 0.0002369 Научете повече за цената на Apu Apustaja (APU)

Токеномика на Apu Apustaja (APU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Apu Apustaja (APU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APU, разгледайте цената в реално време на токените APU!

