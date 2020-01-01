Токеномика на Apertum (APTM) Открийте ключова информация за Apertum (APTM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Apertum (APTM) APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. Официален уебсайт: https://apertum.io Бяла книга: https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.apertum.io Купете APTM сега!

Токеномика и анализ на цената за Apertum (APTM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Apertum (APTM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.72M $ 21.72M $ 21.72M Общо предлагане: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркулиращо предлагане: $ 12.46M $ 12.46M $ 12.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.66B $ 3.66B $ 3.66B Рекорд за всички времена: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 Текуща цена: $ 1.744 $ 1.744 $ 1.744 Научете повече за цената на Apertum (APTM)

Токеномика на Apertum (APTM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Apertum (APTM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APTM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APTM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APTM, разгледайте цената в реално време на токените APTM!

Как да купя APTM Интересувате се да добавите Apertum (APTM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на APTM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате APTM в MEXC сега!

История на цените на Apertum (APTM) Анализирането на историята на цените на APTM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на APTM сега!

Прогноза за цената за APTM Искате ли да знаете какъв път може да поеме APTM? Нашата страница за прогноза за цената APTM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените APTM сега!

