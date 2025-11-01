БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на AppLovin днес е 637.07 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за APPON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на APPON в MEXC сега.

Повече за APPON

APPONценова информация

Какво представлява APPON

Официален уебсайт на APPON

Токеномика на APPON

APPON ценова прогноза

APPON История

Ръководство за закупуване за APPON

Конвертор на валута APPON във фиат

APPON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

AppLovin Лого

AppLovin цена(APPON)

1 APPON към USD - цена в реално време:

$637.07
$637.07$637.07
-0.46%1D
USD
AppLovin (APPON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:19:14 (UTC+8)

Информация за цената за AppLovin (APPON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 614.85
$ 614.85$ 614.85
24-часов нисък
$ 651.85
$ 651.85$ 651.85
24-часов висок

$ 614.85
$ 614.85$ 614.85

$ 651.85
$ 651.85$ 651.85

$ 726.556761752886
$ 726.556761752886$ 726.556761752886

$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368$ 470.4602767878368

-0.14%

-0.45%

+2.14%

+2.14%

Цената в реално време за AppLovin (APPON) е$ 637.07. През последните 24 часа APPON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 614.85 до най-висока стойност $ 651.85, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APPON е $ 726.556761752886, а най-ниската цена за всички времена е $ 470.4602767878368.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APPON има промяна от -0.14% за последния час, -0.45% за 24 часа и +2.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AppLovin (APPON)

No.2773

$ 279.98K
$ 279.98K$ 279.98K

$ 58.51K
$ 58.51K$ 58.51K

$ 279.98K
$ 279.98K$ 279.98K

439.49
439.49 439.49

439.48831842
439.48831842 439.48831842

ETH

Текущата пазарна капитализация на AppLovin е $ 279.98K, като 24-часовият обем на търговията е $ 58.51K. Циркулиращото предлагане на APPON е 439.49, като общото предлагане е 439.48831842. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 279.98K.

История на цените за AppLovin (APPON) USD

Проследете промените в цените за AppLovin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -2.9441-0.45%
30 дни$ -65.91-9.38%
60 дни$ +137.07+27.41%
90 дни$ +137.07+27.41%
AppLovin Промяна на цената днес

Днес APPON регистрира промяна от $ -2.9441 (-0.45%), отразяваща последната му пазарна активност.

AppLovin 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -65.91 (-9.38%), което показва краткосрочното представяне на токена.

AppLovin 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни APPON отбеляза промяна на $ +137.07 (+27.41%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

AppLovin 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +137.07 (+27.41%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на AppLovin (APPON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за AppLovin сега.

Какво е AppLovin (APPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AppLovin се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите AppLovin инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете APPON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за AppLovin в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано AppLovin купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за AppLovin (USD)

Колко ще струва AppLovin (APPON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AppLovin (APPON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AppLovin.

Проверете прогнозата за цената за AppLovin сега!

Токеномика на AppLovin (APPON)

Разбирането на токеномиката на AppLovin (APPON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените APPON сега!

Как да купя AppLovin (APPON)

Търсите как да купите AppLovin? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите AppLovin от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

APPON към местни валути

1 AppLovin(APPON) към VND
16,764,497.05
1 AppLovin(APPON) към AUD
A$974.7171
1 AppLovin(APPON) към GBP
484.1732
1 AppLovin(APPON) към EUR
547.8802
1 AppLovin(APPON) към USD
$637.07
1 AppLovin(APPON) към MYR
RM2,669.3233
1 AppLovin(APPON) към TRY
26,788.7935
1 AppLovin(APPON) към JPY
¥98,108.78
1 AppLovin(APPON) към ARS
ARS$924,624.2859
1 AppLovin(APPON) към RUB
51,468.8853
1 AppLovin(APPON) към INR
56,571.816
1 AppLovin(APPON) към IDR
Rp10,617,829.0862
1 AppLovin(APPON) към PHP
37,408.7504
1 AppLovin(APPON) към EGP
￡E.30,088.8161
1 AppLovin(APPON) към BRL
R$3,421.0659
1 AppLovin(APPON) към CAD
C$891.898
1 AppLovin(APPON) към BDT
77,926.4024
1 AppLovin(APPON) към NGN
921,948.5919
1 AppLovin(APPON) към COP
$2,459,727.27
1 AppLovin(APPON) към ZAR
R.11,040.4231
1 AppLovin(APPON) към UAH
26,725.0865
1 AppLovin(APPON) към TZS
T.Sh.1,569,135.2635
1 AppLovin(APPON) към VES
Bs140,792.47
1 AppLovin(APPON) към CLP
$600,119.94
1 AppLovin(APPON) към PKR
Rs178,946.5923
1 AppLovin(APPON) към KZT
337,608.8758
1 AppLovin(APPON) към THB
฿20,647.4387
1 AppLovin(APPON) към TWD
NT$19,602.6439
1 AppLovin(APPON) към AED
د.إ2,338.0469
1 AppLovin(APPON) към CHF
Fr509.656
1 AppLovin(APPON) към HKD
HK$4,950.0339
1 AppLovin(APPON) към AMD
֏243,806.689
1 AppLovin(APPON) към MAD
.د.م5,892.8975
1 AppLovin(APPON) към MXN
$11,830.3899
1 AppLovin(APPON) към SAR
ريال2,389.0125
1 AppLovin(APPON) към ETB
Br98,248.9354
1 AppLovin(APPON) към KES
KSh82,303.0733
1 AppLovin(APPON) към JOD
د.أ451.68263
1 AppLovin(APPON) към PLN
2,350.7883
1 AppLovin(APPON) към RON
лв2,809.4787
1 AppLovin(APPON) към SEK
kr6,052.165
1 AppLovin(APPON) към BGN
лв1,076.6483
1 AppLovin(APPON) към HUF
Ft214,354.9429
1 AppLovin(APPON) към CZK
13,448.5477
1 AppLovin(APPON) към KWD
د.ك194.94342
1 AppLovin(APPON) към ILS
2,070.4775
1 AppLovin(APPON) към BOB
Bs4,402.1537
1 AppLovin(APPON) към AZN
1,083.019
1 AppLovin(APPON) към TJS
SM5,867.4147
1 AppLovin(APPON) към GEL
1,726.4597
1 AppLovin(APPON) към AOA
Kz583,931.9913
1 AppLovin(APPON) към BHD
.د.ب239.53832
1 AppLovin(APPON) към BMD
$637.07
1 AppLovin(APPON) към DKK
kr4,121.8429
1 AppLovin(APPON) към HNL
L16,767.6824
1 AppLovin(APPON) към MUR
29,139.5818
1 AppLovin(APPON) към NAD
$11,008.5696
1 AppLovin(APPON) към NOK
kr6,447.1484
1 AppLovin(APPON) към NZD
$1,108.5018
1 AppLovin(APPON) към PAB
B/.637.07
1 AppLovin(APPON) към PGK
K2,682.0647
1 AppLovin(APPON) към QAR
ر.ق2,318.9348
1 AppLovin(APPON) към RSD
дин.64,739.0534
1 AppLovin(APPON) към UZS
soʻm7,675,540.4033
1 AppLovin(APPON) към ALL
L53,392.8367
1 AppLovin(APPON) към ANG
ƒ1,140.3553
1 AppLovin(APPON) към AWG
ƒ1,140.3553
1 AppLovin(APPON) към BBD
$1,274.14
1 AppLovin(APPON) към BAM
KM1,070.2776
1 AppLovin(APPON) към BIF
Fr1,884,453.06
1 AppLovin(APPON) към BND
$828.191
1 AppLovin(APPON) към BSD
$637.07
1 AppLovin(APPON) към JMD
$102,351.6662
1 AppLovin(APPON) към KHR
2,558,511.3442
1 AppLovin(APPON) към KMF
Fr271,391.82
1 AppLovin(APPON) към LAK
13,849,347.5491
1 AppLovin(APPON) към LKR
රු194,166.1946
1 AppLovin(APPON) към MDL
L10,766.483
1 AppLovin(APPON) към MGA
Ar2,869,681.815
1 AppLovin(APPON) към MOP
P5,102.9307
1 AppLovin(APPON) към MVR
9,747.171
1 AppLovin(APPON) към MWK
MK1,106,023.5977
1 AppLovin(APPON) към MZN
MT40,708.773
1 AppLovin(APPON) към NPR
रु90,451.1986
1 AppLovin(APPON) към PYG
4,518,100.44
1 AppLovin(APPON) към RWF
Fr925,662.71
1 AppLovin(APPON) към SBD
$5,243.0861
1 AppLovin(APPON) към SCR
8,842.5316
1 AppLovin(APPON) към SRD
$24,527.195
1 AppLovin(APPON) към SVC
$5,574.3625
1 AppLovin(APPON) към SZL
L11,053.1645
1 AppLovin(APPON) към TMT
m2,229.745
1 AppLovin(APPON) към TND
د.ت1,871.07459
1 AppLovin(APPON) към TTD
$4,312.9639
1 AppLovin(APPON) към UGX
Sh2,219,551.88
1 AppLovin(APPON) към XAF
Fr361,855.76
1 AppLovin(APPON) към XCD
$1,720.089
1 AppLovin(APPON) към XOF
Fr361,855.76
1 AppLovin(APPON) към XPF
Fr65,618.21
1 AppLovin(APPON) към BWP
P8,562.2208
1 AppLovin(APPON) към BZD
$1,280.5107
1 AppLovin(APPON) към CVE
$60,706.4003
1 AppLovin(APPON) към DJF
Fr113,398.46
1 AppLovin(APPON) към DOP
$40,829.8163
1 AppLovin(APPON) към DZD
د.ج82,799.9879
1 AppLovin(APPON) към FJD
$1,439.7782
1 AppLovin(APPON) към GNF
Fr5,539,323.65
1 AppLovin(APPON) към GTQ
Q4,886.3269
1 AppLovin(APPON) към GYD
$133,415.1994
1 AppLovin(APPON) към ISK
kr79,633.75

AppLovin ресурс

За по-задълбочено разбиране на AppLovin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на AppLovin
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно AppLovin

Колко струва AppLovin (APPON) днес?
Цената в реално време на APPON в USD е 637.07 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на APPON към USD?
Текущата цена на APPON към USD е $ 637.07. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AppLovin?
Пазарната капитализация за APPON е $ 279.98K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на APPON?
Циркулиращото предлагане на APPON е 439.49 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на APPON?
APPON постигна ATH цена от 726.556761752886 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на APPON?
APPON достигна ATL цена от 470.4602767878368 USD.
Какъв е обемът на търговията на APPON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за APPON е $ 58.51K USD.
Ще се повиши ли APPON тази година?
APPON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за APPON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:19:14 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за AppLovin (APPON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор APPON-към-USD

Сума

APPON
APPON
USD
USD

1 APPON = 637.07 USD

Търговия на APPON

APPON/USDT
$637.07
$637.07$637.07
-0.44%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

