Информация за APF Coin (APFC) APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies. Официален уебсайт: https://verdanteurope.com/ Бяла книга: https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e Купете APFC сега!

Токеномика и анализ на цената за APF Coin (APFC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за APF Coin (APFC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.80M $ 11.80M $ 11.80M Рекорд за всички времена: $ 1.1497 $ 1.1497 $ 1.1497 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 Текуща цена: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Научете повече за цената на APF Coin (APFC)

Токеномика на APF Coin (APFC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на APF Coin (APFC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APFC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APFC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APFC, разгледайте цената в реално време на токените APFC!

Как да купя APFC Интересувате се да добавите APF Coin (APFC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на APFC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате APFC в MEXC сега!

История на цените на APF Coin (APFC) Анализирането на историята на цените на APFC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на APFC сега!

Прогноза за цената за APFC Искате ли да знаете какъв път може да поеме APFC? Нашата страница за прогноза за цената APFC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените APFC сега!

