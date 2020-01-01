Токеномика на ApeX Protocol (APEX) Открийте ключова информация за ApeX Protocol (APEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ApeX Protocol (APEX) ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. Официален уебсайт: https://apex.exchange/ Бяла книга: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 Купете APEX сега!

Токеномика и анализ на цената за ApeX Protocol (APEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ApeX Protocol (APEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.79M $ 34.79M $ 34.79M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 122.86M $ 122.86M $ 122.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 141.60M $ 141.60M $ 141.60M Рекорд за всички времена: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 Текуща цена: $ 0.2832 $ 0.2832 $ 0.2832 Научете повече за цената на ApeX Protocol (APEX)

Токеномика на ApeX Protocol (APEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ApeX Protocol (APEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APEX, разгледайте цената в реално време на токените APEX!

История на цените на ApeX Protocol (APEX) Анализирането на историята на цените на APEX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на APEX сега!

Прогноза за цената за APEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме APEX? Нашата страница за прогноза за цената APEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените APEX сега!

