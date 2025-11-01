БорсаDEX+
Цената в реално време на America Party днес е 0.0008041 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за APETH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на APETH в MEXC сега.

Повече за APETH

APETHценова информация

Какво представлява APETH

Официален уебсайт на APETH

Токеномика на APETH

APETH ценова прогноза

APETH История

Ръководство за закупуване за APETH

Конвертор на валута APETH във фиат

APETH спот

APETH USDT-M фючърси

America Party Лого

America Party цена(APETH)

1 APETH към USD - цена в реално време:

$0.0008041
$0.0008041
+0.60%1D
USD
America Party (APETH) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:48:26 (UTC+8)

Информация за цената за America Party (APETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0007961
$ 0.0007961
24-часов нисък
$ 0.000866
$ 0.000866
24-часов висок

$ 0.0007961
$ 0.0007961

$ 0.000866
$ 0.000866

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216

-0.28%

+0.60%

-23.50%

-23.50%

Цената в реално време за America Party (APETH) е$ 0.0008041. През последните 24 часа APETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0007961 до най-висока стойност $ 0.000866, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APETH е $ 0.041828596012183014, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000003393228455216.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APETH има промяна от -0.28% за последния час, +0.60% за 24 часа и -23.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за America Party (APETH)

No.2283

$ 804.10K
$ 804.10K

$ 54.42K
$ 54.42K

$ 804.10K
$ 804.10K

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

ETH

Текущата пазарна капитализация на America Party е $ 804.10K, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.42K. Циркулиращото предлагане на APETH е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 804.10K.

История на цените за America Party (APETH) USD

Проследете промените в цените за America Party днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.000004796+0.60%
30 дни$ -0.0004229-34.47%
60 дни$ -0.0019559-70.87%
90 дни$ -0.0056889-87.62%
America Party Промяна на цената днес

Днес APETH регистрира промяна от $ +0.000004796 (+0.60%), отразяваща последната му пазарна активност.

America Party 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0004229 (-34.47%), което показва краткосрочното представяне на токена.

America Party 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни APETH отбеляза промяна на $ -0.0019559 (-70.87%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

America Party 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0056889 (-87.62%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на America Party (APETH) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за America Party сега.

Какво е America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите America Party инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете APETH наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за America Party в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано America Party купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за America Party (USD)

Колко ще струва America Party (APETH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от America Party (APETH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за America Party.

Проверете прогнозата за цената за America Party сега!

Токеномика на America Party (APETH)

Разбирането на токеномиката на America Party (APETH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените APETH сега!

Как да купя America Party (APETH)

Търсите как да купите America Party? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите America Party от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

APETH към местни валути

1 America Party(APETH) към VND
21.1598915
1 America Party(APETH) към AUD
A$0.001222232
1 America Party(APETH) към GBP
0.000611116
1 America Party(APETH) към EUR
0.000691526
1 America Party(APETH) към USD
$0.0008041
1 America Party(APETH) към MYR
RM0.003369179
1 America Party(APETH) към TRY
0.033804364
1 America Party(APETH) към JPY
¥0.1238314
1 America Party(APETH) към ARS
ARS$1.163669397
1 America Party(APETH) към RUB
0.06497128
1 America Party(APETH) към INR
0.071396039
1 America Party(APETH) към IDR
Rp13.401661306
1 America Party(APETH) към PHP
0.04720067
1 America Party(APETH) към EGP
￡E.0.037985684
1 America Party(APETH) към BRL
R$0.004318017
1 America Party(APETH) към CAD
C$0.00112574
1 America Party(APETH) към BDT
0.098357512
1 America Party(APETH) към NGN
1.163669397
1 America Party(APETH) към COP
$3.1046301
1 America Party(APETH) към ZAR
R.0.013927012
1 America Party(APETH) към UAH
0.033731995
1 America Party(APETH) към TZS
T.Sh.1.980538505
1 America Party(APETH) към VES
Bs0.1777061
1 America Party(APETH) към CLP
$0.7574622
1 America Party(APETH) към PKR
Rs0.225863649
1 America Party(APETH) към KZT
0.426124754
1 America Party(APETH) към THB
฿0.026028717
1 America Party(APETH) към TWD
NT$0.024734116
1 America Party(APETH) към AED
د.إ0.002951047
1 America Party(APETH) към CHF
Fr0.00064328
1 America Party(APETH) към HKD
HK$0.006247857
1 America Party(APETH) към AMD
֏0.30772907
1 America Party(APETH) към MAD
.د.م0.007437925
1 America Party(APETH) към MXN
$0.014916055
1 America Party(APETH) към SAR
ريال0.003015375
1 America Party(APETH) към ETB
Br0.124008302
1 America Party(APETH) към KES
KSh0.103881679
1 America Party(APETH) към JOD
د.أ0.0005701069
1 America Party(APETH) към PLN
0.002967129
1 America Party(APETH) към RON
лв0.00353804
1 America Party(APETH) към SEK
kr0.007630909
1 America Party(APETH) към BGN
лв0.001358929
1 America Party(APETH) към HUF
Ft0.270370584
1 America Party(APETH) към CZK
0.016958469
1 America Party(APETH) към KWD
د.ك0.0002460546
1 America Party(APETH) към ILS
0.002613325
1 America Party(APETH) към BOB
Bs0.005556331
1 America Party(APETH) към AZN
0.00136697
1 America Party(APETH) към TJS
SM0.007405761
1 America Party(APETH) към GEL
0.002179111
1 America Party(APETH) към AOA
Kz0.737030019
1 America Party(APETH) към BHD
.د.ب0.0003023416
1 America Party(APETH) към BMD
$0.0008041
1 America Party(APETH) към DKK
kr0.005202527
1 America Party(APETH) към HNL
L0.021163912
1 America Party(APETH) към MUR
0.036779534
1 America Party(APETH) към NAD
$0.013894848
1 America Party(APETH) към NOK
kr0.008137492
1 America Party(APETH) към NZD
$0.001399134
1 America Party(APETH) към PAB
B/.0.0008041
1 America Party(APETH) към PGK
K0.003385261
1 America Party(APETH) към QAR
ر.ق0.002926924
1 America Party(APETH) към RSD
дин.0.08169656
1 America Party(APETH) към UZS
soʻm9.687949579
1 America Party(APETH) към ALL
L0.067391621
1 America Party(APETH) към ANG
ƒ0.001439339
1 America Party(APETH) към AWG
ƒ0.001439339
1 America Party(APETH) към BBD
$0.0016082
1 America Party(APETH) към BAM
KM0.001350888
1 America Party(APETH) към BIF
Fr2.3785278
1 America Party(APETH) към BND
$0.00104533
1 America Party(APETH) към BSD
$0.0008041
1 America Party(APETH) към JMD
$0.129186706
1 America Party(APETH) към KHR
3.229313846
1 America Party(APETH) към KMF
Fr0.3425466
1 America Party(APETH) към LAK
17.480434433
1 America Party(APETH) към LKR
රු0.245073598
1 America Party(APETH) към MDL
L0.01358929
1 America Party(APETH) към MGA
Ar3.62206845
1 America Party(APETH) към MOP
P0.006440841
1 America Party(APETH) към MVR
0.01230273
1 America Party(APETH) към MWK
MK1.396006051
1 America Party(APETH) към MZN
MT0.05138199
1 America Party(APETH) към NPR
रु0.114166118
1 America Party(APETH) към PYG
5.7026772
1 America Party(APETH) към RWF
Fr1.1683573
1 America Party(APETH) към SBD
$0.006617743
1 America Party(APETH) към SCR
0.011233277
1 America Party(APETH) към SRD
$0.03095785
1 America Party(APETH) към SVC
$0.007035875
1 America Party(APETH) към SZL
L0.013951135
1 America Party(APETH) към TMT
m0.00281435
1 America Party(APETH) към TND
د.ت0.0023616417
1 America Party(APETH) към TTD
$0.005443757
1 America Party(APETH) към UGX
Sh2.8014844
1 America Party(APETH) към XAF
Fr0.4567288
1 America Party(APETH) към XCD
$0.00217107
1 America Party(APETH) към XOF
Fr0.4567288
1 America Party(APETH) към XPF
Fr0.0828223
1 America Party(APETH) към BWP
P0.010807104
1 America Party(APETH) към BZD
$0.001616241
1 America Party(APETH) към CVE
$0.076622689
1 America Party(APETH) към DJF
Fr0.1431298
1 America Party(APETH) към DOP
$0.051534769
1 America Party(APETH) към DZD
د.ج0.104492795
1 America Party(APETH) към FJD
$0.001817266
1 America Party(APETH) към GNF
Fr6.9916495
1 America Party(APETH) към GTQ
Q0.006167447
1 America Party(APETH) към GYD
$0.168394622
1 America Party(APETH) към ISK
kr0.1005125

America Party ресурс

За по-задълбочено разбиране на America Party, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на America Party
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно America Party

Колко струва America Party (APETH) днес?
Цената в реално време на APETH в USD е 0.0008041 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на APETH към USD?
Текущата цена на APETH към USD е $ 0.0008041. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на America Party?
Пазарната капитализация за APETH е $ 804.10K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на APETH?
Циркулиращото предлагане на APETH е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на APETH?
APETH постигна ATH цена от 0.041828596012183014 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на APETH?
APETH достигна ATL цена от 0.000003393228455216 USD.
Какъв е обемът на търговията на APETH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за APETH е $ 54.42K USD.
Ще се повиши ли APETH тази година?
APETH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за APETH за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:48:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за America Party (APETH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор APETH-към-USD

Сума

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0008041 USD

Търговия на APETH

APETH/USDT
$0.0008041
$0.0008041
+0.61%

$109,571.92

$3,848.84

$0.03339

$186.17

$1.0003

$3,848.84

$109,571.92

$186.17

$2.5141

$1,080.62

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000756

$0.09297

$0.00066

$0.000565

$0.000000004900

$0.0035

$0.0000000000000000000000003296

