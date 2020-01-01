Токеномика на APE and PEPE (APEPE) Открийте ключова информация за APE and PEPE (APEPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за APE and PEPE (APEPE) A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. Официален уебсайт: https://apepe.lol/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a Купете APEPE сега!

Токеномика и анализ на цената за APE and PEPE (APEPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за APE and PEPE (APEPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 113.02M $ 113.02M $ 113.02M Общо предлагане: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Циркулиращо предлагане: $ 40.12T $ 40.12T $ 40.12T FDV (оценка при пълна реализация): $ 591.57M $ 591.57M $ 591.57M Рекорд за всички времена: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 Текуща цена: $ 0.000002817 $ 0.000002817 $ 0.000002817 Научете повече за цената на APE and PEPE (APEPE)

Токеномика на APE and PEPE (APEPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на APE and PEPE (APEPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APEPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APEPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APEPE, разгледайте цената в реално време на токените APEPE!

Как да купя APEPE Интересувате се да добавите APE and PEPE (APEPE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на APEPE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате APEPE в MEXC сега!

История на цените на APE and PEPE (APEPE) Анализирането на историята на цените на APEPE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на APEPE сега!

Прогноза за цената за APEPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме APEPE? Нашата страница за прогноза за цената APEPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените APEPE сега!

