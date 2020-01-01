Токеномика на APED (APED) Открийте ключова информация за APED (APED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за APED (APED) $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. Официален уебсайт: https://apedcto.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 Купете APED сега!

Токеномика и анализ на цената за APED (APED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за APED (APED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 386.87K $ 386.87K $ 386.87K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K FDV (оценка при пълна реализация): $ 397.00K $ 397.00K $ 397.00K Рекорд за всички времена: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 Текуща цена: $ 0.397 $ 0.397 $ 0.397 Научете повече за цената на APED (APED)

Токеномика на APED (APED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на APED (APED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APED, разгледайте цената в реално време на токените APED!

Как да купя APED Интересувате се да добавите APED (APED) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на APED, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате APED в MEXC сега!

История на цените на APED (APED) Анализирането на историята на цените на APED помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на APED сега!

Прогноза за цената за APED Искате ли да знаете какъв път може да поеме APED? Нашата страница за прогноза за цената APED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените APED сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!