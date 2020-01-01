Токеномика на AP3X (AP3X) Открийте ключова информация за AP3X (AP3X), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AP3X (AP3X) APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations. Официален уебсайт: http://www.apexfusion.org/ Бяла книга: https://apexfusion.org/apex-fusion-litepaper Изследовател на блокове: https://apexscan.org/en/

Токеномика и анализ на цената за AP3X (AP3X) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AP3X (AP3X), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 320.10M $ 320.10M $ 320.10M Рекорд за всички времена: $ 0.2518 $ 0.2518 $ 0.2518 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.09730540789200082 $ 0.09730540789200082 $ 0.09730540789200082 Текуща цена: $ 0.1067 $ 0.1067 $ 0.1067 Научете повече за цената на AP3X (AP3X)

Токеномика на AP3X (AP3X): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AP3X (AP3X) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AP3X токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AP3X токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AP3X, разгледайте цената в реално време на токените AP3X!

История на цените на AP3X (AP3X) Анализирането на историята на цените на AP3X помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AP3X сега!

Прогноза за цената за AP3X Искате ли да знаете какъв път може да поеме AP3X? Нашата страница за прогноза за цената AP3X съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AP3X сега!

