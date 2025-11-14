Токеномика на Ark of Panda (AOP)

Открийте ключова информация за Ark of Panda (AOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:32:57 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за Ark of Panda (AOP)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ark of Panda (AOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 11.99M
Общо предлагане:
$ 2.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 300.00M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 79.94M
Рекорд за всички времена:
$ 0.09233
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.03443426501172903
Текуща цена:
$ 0.03997
Информация за Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Официален уебсайт:
https://arkofpanda.com/
Бяла книга:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Токеномика на Ark of Panda (AOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Ark of Panda (AOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой AOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой AOP токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на AOP, разгледайте цената в реално време на токените AOP!

Как да купя AOP

Интересувате се да добавите Ark of Panda (AOP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AOP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Ark of Panda (AOP)

Анализирането на историята на цените на AOP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за AOP

Искате ли да знаете какъв път може да поеме AOP? Нашата страница за прогноза за цената AOP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност