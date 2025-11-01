БорсаDEX+
Цената в реално време на Ark of Panda днес е 0.04748 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AOP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AOP в MEXC сега.

Ark of Panda Лого

Ark of Panda цена(AOP)

1 AOP към USD - цена в реално време:

$0.04747
+0.14%1D
USD
Ark of Panda (AOP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:48:19 (UTC+8)

Информация за цената за Ark of Panda (AOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.04722
24-часов нисък
$ 0.04879
24-часов висок

$ 0.04722
$ 0.04879
$ 0.0876270047781016
$ 0.03443426501172903
+0.27%

+0.14%

-16.52%

-16.52%

Цената в реално време за Ark of Panda (AOP) е$ 0.04748. През последните 24 часа AOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04722 до най-висока стойност $ 0.04879, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AOP е $ 0.0876270047781016, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03443426501172903.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AOP има промяна от +0.27% за последния час, +0.14% за 24 часа и -16.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ark of Panda (AOP)

No.984

$ 14.24M
$ 54.97K
$ 94.96M
300.00M
2,000,000,000
2,000,000,000
15.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Ark of Panda е $ 14.24M, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.97K. Циркулиращото предлагане на AOP е 300.00M, като общото предлагане е 2000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 94.96M.

История на цените за Ark of Panda (AOP) USD

Проследете промените в цените за Ark of Panda днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0000664+0.14%
30 дни$ -0.01965-29.28%
60 дни$ +0.02248+89.92%
90 дни$ +0.02248+89.92%
Ark of Panda Промяна на цената днес

Днес AOP регистрира промяна от $ +0.0000664 (+0.14%), отразяваща последната му пазарна активност.

Ark of Panda 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.01965 (-29.28%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Ark of Panda 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AOP отбеляза промяна на $ +0.02248 (+89.92%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Ark of Panda 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.02248 (+89.92%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Ark of Panda (AOP) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Ark of Panda сега.

Какво е Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Ark of Panda инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AOP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Ark of Panda в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Ark of Panda купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Ark of Panda (USD)

Колко ще струва Ark of Panda (AOP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ark of Panda (AOP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ark of Panda.

Проверете прогнозата за цената за Ark of Panda сега!

Токеномика на Ark of Panda (AOP)

Разбирането на токеномиката на Ark of Panda (AOP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AOP сега!

Как да купя Ark of Panda (AOP)

Търсите как да купите Ark of Panda? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Ark of Panda от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AOP към местни валути

1 Ark of Panda(AOP) към VND
1,249.4362
1 Ark of Panda(AOP) към AUD
A$0.0721696
1 Ark of Panda(AOP) към GBP
0.0360848
1 Ark of Panda(AOP) към EUR
0.0408328
1 Ark of Panda(AOP) към USD
$0.04748
1 Ark of Panda(AOP) към MYR
RM0.1989412
1 Ark of Panda(AOP) към TRY
1.9960592
1 Ark of Panda(AOP) към JPY
¥7.31192
1 Ark of Panda(AOP) към ARS
ARS$68.7116316
1 Ark of Panda(AOP) към RUB
3.836384
1 Ark of Panda(AOP) към INR
4.2157492
1 Ark of Panda(AOP) към IDR
Rp791.3330168
1 Ark of Panda(AOP) към PHP
2.787076
1 Ark of Panda(AOP) към EGP
￡E.2.2429552
1 Ark of Panda(AOP) към BRL
R$0.2549676
1 Ark of Panda(AOP) към CAD
C$0.066472
1 Ark of Panda(AOP) към BDT
5.8077536
1 Ark of Panda(AOP) към NGN
68.7116316
1 Ark of Panda(AOP) към COP
$183.32028
1 Ark of Panda(AOP) към ZAR
R.0.8223536
1 Ark of Panda(AOP) към UAH
1.991786
1 Ark of Panda(AOP) към TZS
T.Sh.116.945614
1 Ark of Panda(AOP) към VES
Bs10.49308
1 Ark of Panda(AOP) към CLP
$44.72616
1 Ark of Panda(AOP) към PKR
Rs13.3366572
1 Ark of Panda(AOP) към KZT
25.1615512
1 Ark of Panda(AOP) към THB
฿1.5369276
1 Ark of Panda(AOP) към TWD
NT$1.4604848
1 Ark of Panda(AOP) към AED
د.إ0.1742516
1 Ark of Panda(AOP) към CHF
Fr0.037984
1 Ark of Panda(AOP) към HKD
HK$0.3689196
1 Ark of Panda(AOP) към AMD
֏18.170596
1 Ark of Panda(AOP) към MAD
.د.م0.43919
1 Ark of Panda(AOP) към MXN
$0.880754
1 Ark of Panda(AOP) към SAR
ريال0.17805
1 Ark of Panda(AOP) към ETB
Br7.3223656
1 Ark of Panda(AOP) към KES
KSh6.1339412
1 Ark of Panda(AOP) към JOD
د.أ0.03366332
1 Ark of Panda(AOP) към PLN
0.1752012
1 Ark of Panda(AOP) към RON
лв0.208912
1 Ark of Panda(AOP) към SEK
kr0.4505852
1 Ark of Panda(AOP) към BGN
лв0.0802412
1 Ark of Panda(AOP) към HUF
Ft15.9646752
1 Ark of Panda(AOP) към CZK
1.0013532
1 Ark of Panda(AOP) към KWD
د.ك0.01452888
1 Ark of Panda(AOP) към ILS
0.15431
1 Ark of Panda(AOP) към BOB
Bs0.3280868
1 Ark of Panda(AOP) към AZN
0.080716
1 Ark of Panda(AOP) към TJS
SM0.4372908
1 Ark of Panda(AOP) към GEL
0.1286708
1 Ark of Panda(AOP) към AOA
Kz43.5196932
1 Ark of Panda(AOP) към BHD
.د.ب0.01785248
1 Ark of Panda(AOP) към BMD
$0.04748
1 Ark of Panda(AOP) към DKK
kr0.3071956
1 Ark of Panda(AOP) към HNL
L1.2496736
1 Ark of Panda(AOP) към MUR
2.1717352
1 Ark of Panda(AOP) към NAD
$0.8204544
1 Ark of Panda(AOP) към NOK
kr0.4804976
1 Ark of Panda(AOP) към NZD
$0.0826152
1 Ark of Panda(AOP) към PAB
B/.0.04748
1 Ark of Panda(AOP) към PGK
K0.1998908
1 Ark of Panda(AOP) към QAR
ر.ق0.1728272
1 Ark of Panda(AOP) към RSD
дин.4.823968
1 Ark of Panda(AOP) към UZS
soʻm572.0480612
1 Ark of Panda(AOP) към ALL
L3.9792988
1 Ark of Panda(AOP) към ANG
ƒ0.0849892
1 Ark of Panda(AOP) към AWG
ƒ0.0849892
1 Ark of Panda(AOP) към BBD
$0.09496
1 Ark of Panda(AOP) към BAM
KM0.0797664
1 Ark of Panda(AOP) към BIF
Fr140.44584
1 Ark of Panda(AOP) към BND
$0.061724
1 Ark of Panda(AOP) към BSD
$0.04748
1 Ark of Panda(AOP) към JMD
$7.6281368
1 Ark of Panda(AOP) към KHR
190.6825288
1 Ark of Panda(AOP) към KMF
Fr20.22648
1 Ark of Panda(AOP) към LAK
1,032.1738924
1 Ark of Panda(AOP) към LKR
රු14.4709544
1 Ark of Panda(AOP) към MDL
L0.802412
1 Ark of Panda(AOP) към MGA
Ar213.87366
1 Ark of Panda(AOP) към MOP
P0.3803148
1 Ark of Panda(AOP) към MVR
0.726444
1 Ark of Panda(AOP) към MWK
MK82.4305028
1 Ark of Panda(AOP) към MZN
MT3.033972
1 Ark of Panda(AOP) към NPR
रु6.7412104
1 Ark of Panda(AOP) към PYG
336.72816
1 Ark of Panda(AOP) към RWF
Fr68.98844
1 Ark of Panda(AOP) към SBD
$0.3907604
1 Ark of Panda(AOP) към SCR
0.6632956
1 Ark of Panda(AOP) към SRD
$1.82798
1 Ark of Panda(AOP) към SVC
$0.41545
1 Ark of Panda(AOP) към SZL
L0.823778
1 Ark of Panda(AOP) към TMT
m0.16618
1 Ark of Panda(AOP) към TND
د.ت0.13944876
1 Ark of Panda(AOP) към TTD
$0.3214396
1 Ark of Panda(AOP) към UGX
Sh165.42032
1 Ark of Panda(AOP) към XAF
Fr26.96864
1 Ark of Panda(AOP) към XCD
$0.128196
1 Ark of Panda(AOP) към XOF
Fr26.96864
1 Ark of Panda(AOP) към XPF
Fr4.89044
1 Ark of Panda(AOP) към BWP
P0.6381312
1 Ark of Panda(AOP) към BZD
$0.0954348
1 Ark of Panda(AOP) към CVE
$4.5243692
1 Ark of Panda(AOP) към DJF
Fr8.45144
1 Ark of Panda(AOP) към DOP
$3.0429932
1 Ark of Panda(AOP) към DZD
د.ج6.170026
1 Ark of Panda(AOP) към FJD
$0.1073048
1 Ark of Panda(AOP) към GNF
Fr412.8386
1 Ark of Panda(AOP) към GTQ
Q0.3641716
1 Ark of Panda(AOP) към GYD
$9.9432616
1 Ark of Panda(AOP) към ISK
kr5.935

Ark of Panda ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ark of Panda, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Ark of Panda
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Ark of Panda

Колко струва Ark of Panda (AOP) днес?
Цената в реално време на AOP в USD е 0.04748 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AOP към USD?
Текущата цена на AOP към USD е $ 0.04748. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ark of Panda?
Пазарната капитализация за AOP е $ 14.24M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AOP?
Циркулиращото предлагане на AOP е 300.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AOP?
AOP постигна ATH цена от 0.0876270047781016 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AOP?
AOP достигна ATL цена от 0.03443426501172903 USD.
Какъв е обемът на търговията на AOP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AOP е $ 54.97K USD.
Ще се повиши ли AOP тази година?
AOP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AOP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:48:19 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Ark of Panda (AOP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор AOP-към-USD

Сума

AOP
AOP
USD
USD

1 AOP = 0.04748 USD

Търговия на AOP

AOP/USDT
$0.04747
+0.35%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

