Информация за ANyONe Protocol (ANYONE) Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Официален уебсайт: https://anyone.io Бяла книга: https://docs.anyone.io Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Купете ANYONE сега!

Токеномика и анализ на цената за ANyONe Protocol (ANYONE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ANyONe Protocol (ANYONE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 58.71M $ 58.71M $ 58.71M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.22M $ 60.22M $ 60.22M Рекорд за всички времена: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Текуща цена: $ 0.6022 $ 0.6022 $ 0.6022 Научете повече за цената на ANyONe Protocol (ANYONE)

Токеномика на ANyONe Protocol (ANYONE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ANyONe Protocol (ANYONE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANYONE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANYONE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANYONE, разгледайте цената в реално време на токените ANYONE!

Как да купя ANYONE Интересувате се да добавите ANyONe Protocol (ANYONE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ANYONE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ANYONE в MEXC сега!

История на цените на ANyONe Protocol (ANYONE) Анализирането на историята на цените на ANYONE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ANYONE сега!

Прогноза за цената за ANYONE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ANYONE? Нашата страница за прогноза за цената ANYONE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ANYONE сега!

