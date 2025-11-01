Какво е Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn't stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Ant Token инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете ANTY наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за Ant Token в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Ant Token купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Ant Token (USD)

Колко ще струва Ant Token (ANTY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ant Token (ANTY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ant Token.

Токеномика на Ant Token (ANTY)

Разбирането на токеномиката на Ant Token (ANTY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ANTY сега!

Как да купя Ant Token (ANTY)

Търсите как да купите Ant Token? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Ant Token от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ANTY към местни валути

Ant Token ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ant Token, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Ant Token Колко струва Ant Token (ANTY) днес? Цената в реално време на ANTY в USD е 0.00029 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на ANTY към USD? $ 0.00029 . Проверете Текущата цена на ANTY към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Ant Token? Пазарната капитализация за ANTY е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на ANTY? Циркулиращото предлагане на ANTY е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ANTY? ANTY постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ANTY? ANTY достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на ANTY? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ANTY е $ 558.67K USD . Ще се повиши ли ANTY тази година? ANTY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ANTY за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Ant Token (ANTY)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

