Цената в реално време на Ant Token днес е 0.00029 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ANTY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ANTY в MEXC сега.

Повече за ANTY

ANTYценова информация

Какво представлява ANTY

Бяла книга ANTY

Официален уебсайт на ANTY

Токеномика на ANTY

ANTY ценова прогноза

ANTY История

Ръководство за закупуване за ANTY

Конвертор на валута ANTY във фиат

ANTY спот

Ant Token Лого

Ant Token цена(ANTY)

1 ANTY към USD - цена в реално време:

$0.00029
$0.00029$0.00029
+61.11%1D
USD
Ant Token (ANTY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:43:48 (UTC+8)

Информация за цената за Ant Token (ANTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018
24-часов нисък
$ 0.00088
$ 0.00088$ 0.00088
24-часов висок

$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018

$ 0.00088
$ 0.00088$ 0.00088

--
----

--
----

+11.53%

+61.11%

-71.00%

-71.00%

Цената в реално време за Ant Token (ANTY) е$ 0.00029. През последните 24 часа ANTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00018 до най-висока стойност $ 0.00088, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANTY е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANTY има промяна от +11.53% за последния час, +61.11% за 24 часа и -71.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ant Token (ANTY)

--
----

$ 558.67K
$ 558.67K$ 558.67K

$ 29.00K
$ 29.00K$ 29.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на Ant Token е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 558.67K. Циркулиращото предлагане на ANTY е --, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 29.00K.

История на цените за Ant Token (ANTY) USD

Проследете промените в цените за Ant Token днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00011+61.11%
30 дни$ -0.00071-71.00%
60 дни$ -0.00071-71.00%
90 дни$ -0.00071-71.00%
Ant Token Промяна на цената днес

Днес ANTY регистрира промяна от $ +0.00011 (+61.11%), отразяваща последната му пазарна активност.

Ant Token 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00071 (-71.00%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Ant Token 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ANTY отбеляза промяна на $ -0.00071 (-71.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Ant Token 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00071 (-71.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Ant Token (ANTY) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Ant Token сега.

Какво е Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Ant Token инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ANTY наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Ant Token в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Ant Token купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Ant Token (USD)

Колко ще струва Ant Token (ANTY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ant Token (ANTY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ant Token.

Проверете прогнозата за цената за Ant Token сега!

Токеномика на Ant Token (ANTY)

Разбирането на токеномиката на Ant Token (ANTY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ANTY сега!

Как да купя Ant Token (ANTY)

Търсите как да купите Ant Token? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Ant Token от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ANTY към местни валути

1 Ant Token(ANTY) към VND
7.63135
1 Ant Token(ANTY) към AUD
A$0.0004408
1 Ant Token(ANTY) към GBP
0.0002204
1 Ant Token(ANTY) към EUR
0.0002494
1 Ant Token(ANTY) към USD
$0.00029
1 Ant Token(ANTY) към MYR
RM0.0012151
1 Ant Token(ANTY) към TRY
0.0121887
1 Ant Token(ANTY) към JPY
¥0.04437
1 Ant Token(ANTY) към ARS
ARS$0.41847
1 Ant Token(ANTY) към RUB
0.0233914
1 Ant Token(ANTY) към INR
0.0257839
1 Ant Token(ANTY) към IDR
Rp4.8333314
1 Ant Token(ANTY) към PHP
0.0170201
1 Ant Token(ANTY) към EGP
￡E.0.0136764
1 Ant Token(ANTY) към BRL
R$0.0015573
1 Ant Token(ANTY) към CAD
C$0.000406
1 Ant Token(ANTY) към BDT
0.0354728
1 Ant Token(ANTY) към NGN
0.4196793
1 Ant Token(ANTY) към COP
$1.11969
1 Ant Token(ANTY) към ZAR
R.0.0050315
1 Ant Token(ANTY) към UAH
0.0121655
1 Ant Token(ANTY) към TZS
T.Sh.0.7142845
1 Ant Token(ANTY) към VES
Bs0.06409
1 Ant Token(ANTY) към CLP
$0.27318
1 Ant Token(ANTY) към PKR
Rs0.0814581
1 Ant Token(ANTY) към KZT
0.1536826
1 Ant Token(ANTY) към THB
฿0.0093844
1 Ant Token(ANTY) към TWD
NT$0.0089262
1 Ant Token(ANTY) към AED
د.إ0.0010643
1 Ant Token(ANTY) към CHF
Fr0.000232
1 Ant Token(ANTY) към HKD
HK$0.0022533
1 Ant Token(ANTY) към AMD
֏0.110983
1 Ant Token(ANTY) към MAD
.د.م0.0026825
1 Ant Token(ANTY) към MXN
$0.0053824
1 Ant Token(ANTY) към SAR
ريال0.0010875
1 Ant Token(ANTY) към ETB
Br0.0447238
1 Ant Token(ANTY) към KES
KSh0.0374651
1 Ant Token(ANTY) към JOD
د.أ0.00020561
1 Ant Token(ANTY) към PLN
0.0010672
1 Ant Token(ANTY) към RON
лв0.0012789
1 Ant Token(ANTY) към SEK
kr0.0027492
1 Ant Token(ANTY) към BGN
лв0.0004901
1 Ant Token(ANTY) към HUF
Ft0.0975763
1 Ant Token(ANTY) към CZK
0.0061161
1 Ant Token(ANTY) към KWD
د.ك0.00008874
1 Ant Token(ANTY) към ILS
0.0009425
1 Ant Token(ANTY) към BOB
Bs0.0020039
1 Ant Token(ANTY) към AZN
0.000493
1 Ant Token(ANTY) към TJS
SM0.0026709
1 Ant Token(ANTY) към GEL
0.0007859
1 Ant Token(ANTY) към AOA
Kz0.2658111
1 Ant Token(ANTY) към BHD
.د.ب0.00010933
1 Ant Token(ANTY) към BMD
$0.00029
1 Ant Token(ANTY) към DKK
kr0.0018763
1 Ant Token(ANTY) към HNL
L0.0076328
1 Ant Token(ANTY) към MUR
0.0132646
1 Ant Token(ANTY) към NAD
$0.0050112
1 Ant Token(ANTY) към NOK
kr0.0029348
1 Ant Token(ANTY) към NZD
$0.0005046
1 Ant Token(ANTY) към PAB
B/.0.00029
1 Ant Token(ANTY) към PGK
K0.0012209
1 Ant Token(ANTY) към QAR
ر.ق0.0010556
1 Ant Token(ANTY) към RSD
дин.0.0294582
1 Ant Token(ANTY) към UZS
soʻm3.4939751
1 Ant Token(ANTY) към ALL
L0.0243049
1 Ant Token(ANTY) към ANG
ƒ0.0005191
1 Ant Token(ANTY) към AWG
ƒ0.0005191
1 Ant Token(ANTY) към BBD
$0.00058
1 Ant Token(ANTY) към BAM
KM0.0004872
1 Ant Token(ANTY) към BIF
Fr0.85782
1 Ant Token(ANTY) към BND
$0.000377
1 Ant Token(ANTY) към BSD
$0.00029
1 Ant Token(ANTY) към JMD
$0.0465914
1 Ant Token(ANTY) към KHR
1.1646574
1 Ant Token(ANTY) към KMF
Fr0.12354
1 Ant Token(ANTY) към LAK
6.3043477
1 Ant Token(ANTY) към LKR
රු0.0883862
1 Ant Token(ANTY) към MDL
L0.004901
1 Ant Token(ANTY) към MGA
Ar1.306305
1 Ant Token(ANTY) към MOP
P0.0023229
1 Ant Token(ANTY) към MVR
0.004437
1 Ant Token(ANTY) към MWK
MK0.5034719
1 Ant Token(ANTY) към MZN
MT0.018531
1 Ant Token(ANTY) към NPR
रु0.0411742
1 Ant Token(ANTY) към PYG
2.05668
1 Ant Token(ANTY) към RWF
Fr0.42137
1 Ant Token(ANTY) към SBD
$0.0023867
1 Ant Token(ANTY) към SCR
0.0039614
1 Ant Token(ANTY) към SRD
$0.011165
1 Ant Token(ANTY) към SVC
$0.0025375
1 Ant Token(ANTY) към SZL
L0.0050315
1 Ant Token(ANTY) към TMT
m0.001015
1 Ant Token(ANTY) към TND
د.ت0.00085173
1 Ant Token(ANTY) към TTD
$0.0019633
1 Ant Token(ANTY) към UGX
Sh1.01036
1 Ant Token(ANTY) към XAF
Fr0.16443
1 Ant Token(ANTY) към XCD
$0.000783
1 Ant Token(ANTY) към XOF
Fr0.16443
1 Ant Token(ANTY) към XPF
Fr0.02987
1 Ant Token(ANTY) към BWP
P0.0038976
1 Ant Token(ANTY) към BZD
$0.0005829
1 Ant Token(ANTY) към CVE
$0.0276921
1 Ant Token(ANTY) към DJF
Fr0.05133
1 Ant Token(ANTY) към DOP
$0.0185861
1 Ant Token(ANTY) към DZD
د.ج0.0376942
1 Ant Token(ANTY) към FJD
$0.0006554
1 Ant Token(ANTY) към GNF
Fr2.52155
1 Ant Token(ANTY) към GTQ
Q0.0022243
1 Ant Token(ANTY) към GYD
$0.0607318
1 Ant Token(ANTY) към ISK
kr0.03625

Ant Token ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ant Token, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Ant Token
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Ant Token

Колко струва Ant Token (ANTY) днес?
Цената в реално време на ANTY в USD е 0.00029 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ANTY към USD?
Текущата цена на ANTY към USD е $ 0.00029. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ant Token?
Пазарната капитализация за ANTY е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ANTY?
Циркулиращото предлагане на ANTY е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ANTY?
ANTY постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ANTY?
ANTY достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на ANTY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ANTY е $ 558.67K USD.
Ще се повиши ли ANTY тази година?
ANTY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ANTY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:43:48 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор ANTY-към-USD

Сума

ANTY
ANTY
USD
USD

1 ANTY = 0.00029 USD

Търговия на ANTY

ANTY/USDT
$0.00029
$0.00029$0.00029
+61.11%

