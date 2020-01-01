Токеномика на Apollo Name Service (ANS) Открийте ключова информация за Apollo Name Service (ANS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Apollo Name Service (ANS) Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. Официален уебсайт: https://star.co/ Бяла книга: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Купете ANS сега!

Токеномика и анализ на цената за Apollo Name Service (ANS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Apollo Name Service (ANS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.003322 $ 0.003322 $ 0.003322 Научете повече за цената на Apollo Name Service (ANS)

Токеномика на Apollo Name Service (ANS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Apollo Name Service (ANS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANS, разгледайте цената в реално време на токените ANS!

Как да купя ANS Интересувате се да добавите Apollo Name Service (ANS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ANS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ANS в MEXC сега!

История на цените на Apollo Name Service (ANS) Анализирането на историята на цените на ANS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ANS сега!

Прогноза за цената за ANS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ANS? Нашата страница за прогноза за цената ANS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ANS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!