Токеномика на Hey Anon (ANON) Открийте ключова информация за Hey Anon (ANON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hey Anon (ANON) HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. Официален уебсайт: https://heyanon.ai/ Бяла книга: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T Купете ANON сега!

Токеномика и анализ на цената за Hey Anon (ANON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hey Anon (ANON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.97M $ 32.97M $ 32.97M Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M Рекорд за всички времена: $ 16.56 $ 16.56 $ 16.56 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 Текуща цена: $ 2.456 $ 2.456 $ 2.456 Научете повече за цената на Hey Anon (ANON)

Токеномика на Hey Anon (ANON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hey Anon (ANON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANON, разгледайте цената в реално време на токените ANON!

Как да купя ANON Интересувате се да добавите Hey Anon (ANON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ANON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ANON в MEXC сега!

История на цените на Hey Anon (ANON) Анализирането на историята на цените на ANON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ANON сега!

Прогноза за цената за ANON Искате ли да знаете какъв път може да поеме ANON? Нашата страница за прогноза за цената ANON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ANON сега!

