Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Ani Grok Companion днес е 0.001205 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ANI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ANI в MEXC сега.

Повече за ANI

ANIценова информация

Какво представлява ANI

Токеномика на ANI

ANI ценова прогноза

ANI История

Ръководство за закупуване за ANI

Конвертор на валута ANI във фиат

ANI спот

ANI USDT-M фючърси

Ani Grok Companion Лого

Ani Grok Companion цена(ANI)

1 ANI към USD - цена в реално време:

$0.0012
$0.0012$0.0012
-1.96%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:48:05 (UTC+8)

Информация за цената за Ani Grok Companion (ANI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.001129
$ 0.001129$ 0.001129
24-часов нисък
$ 0.001311
$ 0.001311$ 0.001311
24-часов висок

$ 0.001129
$ 0.001129$ 0.001129

$ 0.001311
$ 0.001311$ 0.001311

--
----

--
----

-1.56%

-1.96%

-17.47%

-17.47%

Цената в реално време за Ani Grok Companion (ANI) е$ 0.001205. През последните 24 часа ANI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.001129 до най-висока стойност $ 0.001311, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANI е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANI има промяна от -1.56% за последния час, -1.96% за 24 часа и -17.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 70.48K
$ 70.48K$ 70.48K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Текущата пазарна капитализация на Ani Grok Companion е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 70.48K. Циркулиращото предлагане на ANI е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Ani Grok Companion (ANI) USD

Проследете промените в цените за Ani Grok Companion днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00002399-1.96%
30 дни$ -0.002559-67.99%
60 дни$ -0.006675-84.71%
90 дни$ -0.028685-95.97%
Ani Grok Companion Промяна на цената днес

Днес ANI регистрира промяна от $ -0.00002399 (-1.96%), отразяваща последната му пазарна активност.

Ani Grok Companion 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.002559 (-67.99%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Ani Grok Companion 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ANI отбеляза промяна на $ -0.006675 (-84.71%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Ani Grok Companion 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.028685 (-95.97%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Ani Grok Companion (ANI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Ani Grok Companion сега.

Какво е Ani Grok Companion (ANI)

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Ani Grok Companion инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ANI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Ani Grok Companion в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Ani Grok Companion купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Ani Grok Companion (USD)

Колко ще струва Ani Grok Companion (ANI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ani Grok Companion (ANI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ani Grok Companion.

Проверете прогнозата за цената за Ani Grok Companion сега!

Токеномика на Ani Grok Companion (ANI)

Разбирането на токеномиката на Ani Grok Companion (ANI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ANI сега!

Как да купя Ani Grok Companion (ANI)

Търсите как да купите Ani Grok Companion? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Ani Grok Companion от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ANI към местни валути

1 Ani Grok Companion(ANI) към VND
31.709575
1 Ani Grok Companion(ANI) към AUD
A$0.0018316
1 Ani Grok Companion(ANI) към GBP
0.0009158
1 Ani Grok Companion(ANI) към EUR
0.0010363
1 Ani Grok Companion(ANI) към USD
$0.001205
1 Ani Grok Companion(ANI) към MYR
RM0.00504895
1 Ani Grok Companion(ANI) към TRY
0.0506582
1 Ani Grok Companion(ANI) към JPY
¥0.18557
1 Ani Grok Companion(ANI) към ARS
ARS$1.74383985
1 Ani Grok Companion(ANI) към RUB
0.097364
1 Ani Grok Companion(ANI) към INR
0.10699195
1 Ani Grok Companion(ANI) към IDR
Rp20.0833253
1 Ani Grok Companion(ANI) към PHP
0.0707335
1 Ani Grok Companion(ANI) към EGP
￡E.0.0569242
1 Ani Grok Companion(ANI) към BRL
R$0.00647085
1 Ani Grok Companion(ANI) към CAD
C$0.001687
1 Ani Grok Companion(ANI) към BDT
0.1473956
1 Ani Grok Companion(ANI) към NGN
1.74383985
1 Ani Grok Companion(ANI) към COP
$4.652505
1 Ani Grok Companion(ANI) към ZAR
R.0.0208706
1 Ani Grok Companion(ANI) към UAH
0.05054975
1 Ani Grok Companion(ANI) към TZS
T.Sh.2.96797525
1 Ani Grok Companion(ANI) към VES
Bs0.266305
1 Ani Grok Companion(ANI) към CLP
$1.13511
1 Ani Grok Companion(ANI) към PKR
Rs0.33847245
1 Ani Grok Companion(ANI) към KZT
0.6385777
1 Ani Grok Companion(ANI) към THB
฿0.03900585
1 Ani Grok Companion(ANI) към TWD
NT$0.0370658
1 Ani Grok Companion(ANI) към AED
د.إ0.00442235
1 Ani Grok Companion(ANI) към CHF
Fr0.000964
1 Ani Grok Companion(ANI) към HKD
HK$0.00936285
1 Ani Grok Companion(ANI) към AMD
֏0.4611535
1 Ani Grok Companion(ANI) към MAD
.د.م0.01114625
1 Ani Grok Companion(ANI) към MXN
$0.02235275
1 Ani Grok Companion(ANI) към SAR
ريال0.00451875
1 Ani Grok Companion(ANI) към ETB
Br0.1858351
1 Ani Grok Companion(ANI) към KES
KSh0.15567395
1 Ani Grok Companion(ANI) към JOD
د.أ0.000854345
1 Ani Grok Companion(ANI) към PLN
0.00444645
1 Ani Grok Companion(ANI) към RON
лв0.005302
1 Ani Grok Companion(ANI) към SEK
kr0.01143545
1 Ani Grok Companion(ANI) към BGN
лв0.00203645
1 Ani Grok Companion(ANI) към HUF
Ft0.4051692
1 Ani Grok Companion(ANI) към CZK
0.02541345
1 Ani Grok Companion(ANI) към KWD
د.ك0.00036873
1 Ani Grok Companion(ANI) към ILS
0.00391625
1 Ani Grok Companion(ANI) към BOB
Bs0.00832655
1 Ani Grok Companion(ANI) към AZN
0.0020485
1 Ani Grok Companion(ANI) към TJS
SM0.01109805
1 Ani Grok Companion(ANI) към GEL
0.00326555
1 Ani Grok Companion(ANI) към AOA
Kz1.10449095
1 Ani Grok Companion(ANI) към BHD
.د.ب0.00045308
1 Ani Grok Companion(ANI) към BMD
$0.001205
1 Ani Grok Companion(ANI) към DKK
kr0.00779635
1 Ani Grok Companion(ANI) към HNL
L0.0317156
1 Ani Grok Companion(ANI) към MUR
0.0551167
1 Ani Grok Companion(ANI) към NAD
$0.0208224
1 Ani Grok Companion(ANI) към NOK
kr0.0121946
1 Ani Grok Companion(ANI) към NZD
$0.0020967
1 Ani Grok Companion(ANI) към PAB
B/.0.001205
1 Ani Grok Companion(ANI) към PGK
K0.00507305
1 Ani Grok Companion(ANI) към QAR
ر.ق0.0043862
1 Ani Grok Companion(ANI) към RSD
дин.0.122428
1 Ani Grok Companion(ANI) към UZS
soʻm14.51806895
1 Ani Grok Companion(ANI) към ALL
L0.10099105
1 Ani Grok Companion(ANI) към ANG
ƒ0.00215695
1 Ani Grok Companion(ANI) към AWG
ƒ0.00215695
1 Ani Grok Companion(ANI) към BBD
$0.00241
1 Ani Grok Companion(ANI) към BAM
KM0.0020244
1 Ani Grok Companion(ANI) към BIF
Fr3.56439
1 Ani Grok Companion(ANI) към BND
$0.0015665
1 Ani Grok Companion(ANI) към BSD
$0.001205
1 Ani Grok Companion(ANI) към JMD
$0.1935953
1 Ani Grok Companion(ANI) към KHR
4.8393523
1 Ani Grok Companion(ANI) към KMF
Fr0.51333
1 Ani Grok Companion(ANI) към LAK
26.19565165
1 Ani Grok Companion(ANI) към LKR
රු0.3672599
1 Ani Grok Companion(ANI) към MDL
L0.0203645
1 Ani Grok Companion(ANI) към MGA
Ar5.4279225
1 Ani Grok Companion(ANI) към MOP
P0.00965205
1 Ani Grok Companion(ANI) към MVR
0.0184365
1 Ani Grok Companion(ANI) към MWK
MK2.09201255
1 Ani Grok Companion(ANI) към MZN
MT0.0769995
1 Ani Grok Companion(ANI) към NPR
रु0.1710859
1 Ani Grok Companion(ANI) към PYG
8.54586
1 Ani Grok Companion(ANI) към RWF
Fr1.750865
1 Ani Grok Companion(ANI) към SBD
$0.00991715
1 Ani Grok Companion(ANI) към SCR
0.01683385
1 Ani Grok Companion(ANI) към SRD
$0.0463925
1 Ani Grok Companion(ANI) към SVC
$0.01054375
1 Ani Grok Companion(ANI) към SZL
L0.02090675
1 Ani Grok Companion(ANI) към TMT
m0.0042175
1 Ani Grok Companion(ANI) към TND
د.ت0.003539085
1 Ani Grok Companion(ANI) към TTD
$0.00815785
1 Ani Grok Companion(ANI) към UGX
Sh4.19822
1 Ani Grok Companion(ANI) към XAF
Fr0.68444
1 Ani Grok Companion(ANI) към XCD
$0.0032535
1 Ani Grok Companion(ANI) към XOF
Fr0.68444
1 Ani Grok Companion(ANI) към XPF
Fr0.124115
1 Ani Grok Companion(ANI) към BWP
P0.0161952
1 Ani Grok Companion(ANI) към BZD
$0.00242205
1 Ani Grok Companion(ANI) към CVE
$0.11482445
1 Ani Grok Companion(ANI) към DJF
Fr0.21449
1 Ani Grok Companion(ANI) към DOP
$0.07722845
1 Ani Grok Companion(ANI) към DZD
د.ج0.15658975
1 Ani Grok Companion(ANI) към FJD
$0.0027233
1 Ani Grok Companion(ANI) към GNF
Fr10.477475
1 Ani Grok Companion(ANI) към GTQ
Q0.00924235
1 Ani Grok Companion(ANI) към GYD
$0.2523511
1 Ani Grok Companion(ANI) към ISK
kr0.150625

Ani Grok Companion ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ani Grok Companion, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Ani Grok Companion

Колко струва Ani Grok Companion (ANI) днес?
Цената в реално време на ANI в USD е 0.001205 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ANI към USD?
Текущата цена на ANI към USD е $ 0.001205. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ani Grok Companion?
Пазарната капитализация за ANI е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ANI?
Циркулиращото предлагане на ANI е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ANI?
ANI постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ANI?
ANI достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на ANI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ANI е $ 70.48K USD.
Ще се повиши ли ANI тази година?
ANI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ANI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:48:05 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Ani Grok Companion (ANI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор ANI-към-USD

Сума

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0.001205 USD

Търговия на ANI

ANI/USDT
$0.0012
$0.0012$0.0012
-1.88%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

