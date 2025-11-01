Какво е Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа.



Токеномика на Amazon.com xStock (AMZNX)

Разбирането на токеномиката на Amazon.com xStock (AMZNX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AMZNX сега!

За по-задълбочено разбиране на Amazon.com xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Amazon.com xStock Колко струва Amazon.com xStock (AMZNX) днес? Цената в реално време на AMZNX в USD е 245.96 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на AMZNX към USD? $ 245.96 . Проверете Текущата цена на AMZNX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Amazon.com xStock? Пазарната капитализация за AMZNX е $ 1.91M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на AMZNX? Циркулиращото предлагане на AMZNX е 7.77K USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AMZNX? AMZNX постигна ATH цена от 3,341.2964079602716 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AMZNX? AMZNX достигна ATL цена от 188.44399514803126 USD . Какъв е обемът на търговията на AMZNX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AMZNX е $ 70.87K USD . Ще се повиши ли AMZNX тази година? AMZNX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AMZNX за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Amazon.com xStock (AMZNX)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

