Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarn
Цената в реално време на Amazon.com xStock днес е 245.96 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AMZNX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AMZNX в MEXC сега.

Повече за AMZNX

AMZNXценова информация

Какво представлява AMZNX

Официален уебсайт на AMZNX

Токеномика на AMZNX

AMZNX ценова прогноза

AMZNX История

Ръководство за закупуване за AMZNX

Конвертор на валута AMZNX във фиат

AMZNX спот

Amazon.com xStock цена(AMZNX)

$245.96
-0.46%1D
Amazon.com xStock (AMZNX) Ценова графика на живо
Информация за цената за Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 223.18
24-часов нисък
$ 254.96
24-часов висок

$ 223.18
$ 254.96
$ 3,341.2964079602716
$ 188.44399514803126
-0.86%

-0.45%

+9.33%

+9.33%

Цената в реално време за Amazon.com xStock (AMZNX) е$ 245.96. През последните 24 часа AMZNX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 223.18 до най-висока стойност $ 254.96, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AMZNX е $ 3,341.2964079602716, а най-ниската цена за всички времена е $ 188.44399514803126.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AMZNX има промяна от -0.86% за последния час, -0.45% за 24 часа и +9.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1836

$ 1.91M
$ 70.87K
$ 3.81M
7.77K
--
15,499.34203686
SOL

Текущата пазарна капитализация на Amazon.com xStock е $ 1.91M, като 24-часовият обем на търговията е $ 70.87K. Циркулиращото предлагане на AMZNX е 7.77K, като общото предлагане е 15499.34203686. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.81M.

История на цените за Amazon.com xStock (AMZNX) USD

Проследете промените в цените за Amazon.com xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -1.1366-0.45%
30 дни$ +24.93+11.27%
60 дни$ +17.07+7.45%
90 дни$ +31.02+14.43%
Amazon.com xStock Промяна на цената днес

Днес AMZNX регистрира промяна от $ -1.1366 (-0.45%), отразяваща последната му пазарна активност.

Amazon.com xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +24.93 (+11.27%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Amazon.com xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AMZNX отбеляза промяна на $ +17.07 (+7.45%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Amazon.com xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +31.02 (+14.43%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Amazon.com xStock (AMZNX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Amazon.com xStock сега.

Какво е Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Amazon.com xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AMZNX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Amazon.com xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Amazon.com xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Amazon.com xStock (USD)

Колко ще струва Amazon.com xStock (AMZNX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Amazon.com xStock (AMZNX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Amazon.com xStock.

Проверете прогнозата за цената за Amazon.com xStock сега!

Токеномика на Amazon.com xStock (AMZNX)

Разбирането на токеномиката на Amazon.com xStock (AMZNX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AMZNX сега!

Как да купя Amazon.com xStock (AMZNX)

Търсите как да купите Amazon.com xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Amazon.com xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Amazon.com xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Amazon.com xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Amazon.com xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Amazon.com xStock

Колко струва Amazon.com xStock (AMZNX) днес?
Цената в реално време на AMZNX в USD е 245.96 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AMZNX към USD?
Текущата цена на AMZNX към USD е $ 245.96. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Amazon.com xStock?
Пазарната капитализация за AMZNX е $ 1.91M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AMZNX?
Циркулиращото предлагане на AMZNX е 7.77K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AMZNX?
AMZNX постигна ATH цена от 3,341.2964079602716 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AMZNX?
AMZNX достигна ATL цена от 188.44399514803126 USD.
Какъв е обемът на търговията на AMZNX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AMZNX е $ 70.87K USD.
Ще се повиши ли AMZNX тази година?
AMZNX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AMZNX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Amazon.com xStock (AMZNX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

