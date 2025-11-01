БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Amped Finance днес е 0.00584 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AMPED към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AMPED в MEXC сега.

Повече за AMPED

AMPEDценова информация

Какво представлява AMPED

Бяла книга AMPED

Официален уебсайт на AMPED

Токеномика на AMPED

AMPED ценова прогноза

AMPED История

Ръководство за закупуване за AMPED

Конвертор на валута AMPED във фиат

AMPED спот

Amped Finance Лого

Amped Finance цена(AMPED)

1 AMPED към USD - цена в реално време:

$0.00584
$0.00584$0.00584
0.00%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:34:54 (UTC+8)

Информация за цената за Amped Finance (AMPED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578
24-часов нисък
$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585
24-часов висок

$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578

$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585

--
----

--
----

+0.68%

0.00%

-3.79%

-3.79%

Цената в реално време за Amped Finance (AMPED) е$ 0.00584. През последните 24 часа AMPED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00578 до най-висока стойност $ 0.00585, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AMPED е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AMPED има промяна от +0.68% за последния час, 0.00% за 24 часа и -3.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

$ 584.00K
$ 584.00K$ 584.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

Текущата пазарна капитализация на Amped Finance е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 6.38K. Циркулиращото предлагане на AMPED е --, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 584.00K.

История на цените за Amped Finance (AMPED) USD

Проследете промените в цените за Amped Finance днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.00091-13.49%
60 дни$ -0.00101-14.75%
90 дни$ -0.01286-68.78%
Amped Finance Промяна на цената днес

Днес AMPED регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Amped Finance 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00091 (-13.49%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Amped Finance 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AMPED отбеляза промяна на $ -0.00101 (-14.75%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Amped Finance 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.01286 (-68.78%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Amped Finance (AMPED) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Amped Finance сега.

Какво е Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Amped Finance инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AMPED наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Amped Finance в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Amped Finance купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Amped Finance (USD)

Колко ще струва Amped Finance (AMPED) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Amped Finance (AMPED) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Amped Finance.

Проверете прогнозата за цената за Amped Finance сега!

Токеномика на Amped Finance (AMPED)

Разбирането на токеномиката на Amped Finance (AMPED) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AMPED сега!

Как да купя Amped Finance (AMPED)

Търсите как да купите Amped Finance? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Amped Finance от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AMPED към местни валути

Amped Finance ресурс

За по-задълбочено разбиране на Amped Finance, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Amped Finance
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Amped Finance

Колко струва Amped Finance (AMPED) днес?
Цената в реално време на AMPED в USD е 0.00584 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AMPED към USD?
Текущата цена на AMPED към USD е $ 0.00584. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Amped Finance?
Пазарната капитализация за AMPED е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AMPED?
Циркулиращото предлагане на AMPED е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AMPED?
AMPED постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AMPED?
AMPED достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на AMPED?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AMPED е $ 6.38K USD.
Ще се повиши ли AMPED тази година?
AMPED може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AMPED за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:34:54 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Amped Finance (AMPED)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор AMPED-към-USD

Сума

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00584 USD

Търговия на AMPED

AMPED/USDT
$0.00584
$0.00584$0.00584
0.00%

