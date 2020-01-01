Токеномика на Amnis Finance (AMI) Открийте ключова информация за Amnis Finance (AMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Amnis Finance (AMI) As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity. Официален уебсайт: https://amnis.finance/ Бяла книга: https://docs.amnis.finance/ Изследовател на блокове: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet Купете AMI сега!

Токеномика и анализ на цената за Amnis Finance (AMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Amnis Finance (AMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 101.84M $ 101.84M $ 101.84M Рекорд за всички времена: $ 0.14315 $ 0.14315 $ 0.14315 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 Текуща цена: $ 0.10184 $ 0.10184 $ 0.10184 Научете повече за цената на Amnis Finance (AMI)

Токеномика на Amnis Finance (AMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Amnis Finance (AMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AMI, разгледайте цената в реално време на токените AMI!

Как да купя AMI Интересувате се да добавите Amnis Finance (AMI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AMI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AMI в MEXC сега!

История на цените на Amnis Finance (AMI) Анализирането на историята на цените на AMI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AMI сега!

Прогноза за цената за AMI Искате ли да знаете какъв път може да поеме AMI? Нашата страница за прогноза за цената AMI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AMI сега!

