AME Chain is the world's first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. Официален уебсайт: https://amechain.io/ Бяла книга: https://whitepaper.amechain.io/ Изследовател на блокове: https://amescan.io

Токеномика и анализ на цената за AME Chain (AME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AME Chain (AME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 455.05K $ 455.05K $ 455.05K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 910.10K $ 910.10K $ 910.10K Рекорд за всички времена: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 Текуща цена: $ 0.0009101 $ 0.0009101 $ 0.0009101 Научете повече за цената на AME Chain (AME)

Токеномика на AME Chain (AME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AME Chain (AME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AME, разгледайте цената в реално време на токените AME!

История на цените на AME Chain (AME) Анализирането на историята на цените на AME помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AME сега!

Прогноза за цената за AME Искате ли да знаете какъв път може да поеме AME? Нашата страница за прогноза за цената AME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AME сега!

