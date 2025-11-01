БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на AMD днес е 254.59 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AMDON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AMDON в MEXC сега.

Повече за AMDON

AMDONценова информация

Какво представлява AMDON

Официален уебсайт на AMDON

Токеномика на AMDON

AMDON ценова прогноза

AMDON История

Ръководство за закупуване за AMDON

Конвертор на валута AMDON във фиат

AMDON спот

AMD Лого

AMD цена(AMDON)

1 AMDON към USD - цена в реално време:

$254.55
$254.55$254.55
-1.13%1D
USD
AMD (AMDON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:18:52 (UTC+8)

Информация за цената за AMD (AMDON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 253.72
$ 253.72$ 253.72
24-часов нисък
$ 261.7
$ 261.7$ 261.7
24-часов висок

$ 253.72
$ 253.72$ 253.72

$ 261.7
$ 261.7$ 261.7

$ 266.6556235433073
$ 266.6556235433073$ 266.6556235433073

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

-0.56%

-1.13%

+1.31%

+1.31%

Цената в реално време за AMD (AMDON) е$ 254.59. През последните 24 часа AMDON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 253.72 до най-висока стойност $ 261.7, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AMDON е $ 266.6556235433073, а най-ниската цена за всички времена е $ 149.93556428664579.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AMDON има промяна от -0.56% за последния час, -1.13% за 24 часа и +1.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AMD (AMDON)

No.1773

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

$ 58.40K
$ 58.40K$ 58.40K

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

8.70K
8.70K 8.70K

8,703.40619426
8,703.40619426 8,703.40619426

ETH

Текущата пазарна капитализация на AMD е $ 2.22M, като 24-часовият обем на търговията е $ 58.40K. Циркулиращото предлагане на AMDON е 8.70K, като общото предлагане е 8703.40619426. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.22M.

История на цените за AMD (AMDON) USD

Проследете промените в цените за AMD днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -2.9093-1.13%
30 дни$ +91.54+56.14%
60 дни$ +154.59+154.59%
90 дни$ +154.59+154.59%
AMD Промяна на цената днес

Днес AMDON регистрира промяна от $ -2.9093 (-1.13%), отразяваща последната му пазарна активност.

AMD 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +91.54 (+56.14%), което показва краткосрочното представяне на токена.

AMD 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AMDON отбеляза промяна на $ +154.59 (+154.59%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

AMD 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +154.59 (+154.59%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на AMD (AMDON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за AMD сега.

Какво е AMD (AMDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AMD се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите AMD инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AMDON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за AMD в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано AMD купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за AMD (USD)

Колко ще струва AMD (AMDON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AMD (AMDON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AMD.

Проверете прогнозата за цената за AMD сега!

Токеномика на AMD (AMDON)

Разбирането на токеномиката на AMD (AMDON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AMDON сега!

Как да купя AMD (AMDON)

Търсите как да купите AMD? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите AMD от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AMDON към местни валути

1 AMD(AMDON) към VND
6,699,535.85
1 AMD(AMDON) към AUD
A$389.5227
1 AMD(AMDON) към GBP
193.4884
1 AMD(AMDON) към EUR
218.9474
1 AMD(AMDON) към USD
$254.59
1 AMD(AMDON) към MYR
RM1,066.7321
1 AMD(AMDON) към TRY
10,705.5095
1 AMD(AMDON) към JPY
¥39,206.86
1 AMD(AMDON) към ARS
ARS$369,504.2883
1 AMD(AMDON) към RUB
20,568.3261
1 AMD(AMDON) към INR
22,607.592
1 AMD(AMDON) към IDR
Rp4,243,164.9694
1 AMD(AMDON) към PHP
14,949.5248
1 AMD(AMDON) към EGP
￡E.12,024.2857
1 AMD(AMDON) към BRL
R$1,367.1483
1 AMD(AMDON) към CAD
C$356.426
1 AMD(AMDON) към BDT
31,141.4488
1 AMD(AMDON) към NGN
368,435.0103
1 AMD(AMDON) към COP
$982,971.99
1 AMD(AMDON) към ZAR
R.4,412.0447
1 AMD(AMDON) към UAH
10,680.0505
1 AMD(AMDON) към TZS
T.Sh.627,067.8995
1 AMD(AMDON) към VES
Bs56,264.39
1 AMD(AMDON) към CLP
$239,823.78
1 AMD(AMDON) към PKR
Rs71,511.7851
1 AMD(AMDON) към KZT
134,917.4246
1 AMD(AMDON) към THB
฿8,251.2619
1 AMD(AMDON) към TWD
NT$7,833.7343
1 AMD(AMDON) към AED
د.إ934.3453
1 AMD(AMDON) към CHF
Fr203.672
1 AMD(AMDON) към HKD
HK$1,978.1643
1 AMD(AMDON) към AMD
֏97,431.593
1 AMD(AMDON) към MAD
.د.م2,354.9575
1 AMD(AMDON) към MXN
$4,727.7363
1 AMD(AMDON) към SAR
ريال954.7125
1 AMD(AMDON) към ETB
Br39,262.8698
1 AMD(AMDON) към KES
KSh32,890.4821
1 AMD(AMDON) към JOD
د.أ180.50431
1 AMD(AMDON) към PLN
939.4371
1 AMD(AMDON) към RON
лв1,120.196
1 AMD(AMDON) към SEK
kr2,416.0591
1 AMD(AMDON) към BGN
лв430.2571
1 AMD(AMDON) към HUF
Ft85,633.8924
1 AMD(AMDON) към CZK
5,371.849
1 AMD(AMDON) към KWD
د.ك77.90454
1 AMD(AMDON) към ILS
827.4175
1 AMD(AMDON) към BOB
Bs1,759.2169
1 AMD(AMDON) към AZN
432.803
1 AMD(AMDON) към TJS
SM2,344.7739
1 AMD(AMDON) към GEL
689.9389
1 AMD(AMDON) към AOA
Kz233,354.6481
1 AMD(AMDON) към BHD
.د.ب95.72584
1 AMD(AMDON) към BMD
$254.59
1 AMD(AMDON) към DKK
kr1,647.1973
1 AMD(AMDON) към HNL
L6,700.8088
1 AMD(AMDON) към MUR
11,644.9466
1 AMD(AMDON) към NAD
$4,399.3152
1 AMD(AMDON) към NOK
kr2,576.4508
1 AMD(AMDON) към NZD
$442.9866
1 AMD(AMDON) към PAB
B/.254.59
1 AMD(AMDON) към PGK
K1,071.8239
1 AMD(AMDON) към QAR
ر.ق926.7076
1 AMD(AMDON) към RSD
дин.25,871.4358
1 AMD(AMDON) към UZS
soʻm3,067,348.6921
1 AMD(AMDON) към ALL
L21,337.1879
1 AMD(AMDON) към ANG
ƒ455.7161
1 AMD(AMDON) към AWG
ƒ455.7161
1 AMD(AMDON) към BBD
$509.18
1 AMD(AMDON) към BAM
KM427.7112
1 AMD(AMDON) към BIF
Fr753,077.22
1 AMD(AMDON) към BND
$330.967
1 AMD(AMDON) към BSD
$254.59
1 AMD(AMDON) към JMD
$40,902.4294
1 AMD(AMDON) към KHR
1,022,448.7154
1 AMD(AMDON) към KMF
Fr108,455.34
1 AMD(AMDON) към LAK
5,534,565.1067
1 AMD(AMDON) към LKR
රු77,593.9402
1 AMD(AMDON) към MDL
L4,302.571
1 AMD(AMDON) към MGA
Ar1,146,800.655
1 AMD(AMDON) към MOP
P2,039.2659
1 AMD(AMDON) към MVR
3,895.227
1 AMD(AMDON) към MWK
MK441,996.2449
1 AMD(AMDON) към MZN
MT16,268.301
1 AMD(AMDON) към NPR
रु36,146.6882
1 AMD(AMDON) към PYG
1,805,552.28
1 AMD(AMDON) към RWF
Fr369,919.27
1 AMD(AMDON) към SBD
$2,095.2757
1 AMD(AMDON) към SCR
3,533.7092
1 AMD(AMDON) към SRD
$9,801.715
1 AMD(AMDON) към SVC
$2,227.6625
1 AMD(AMDON) към SZL
L4,417.1365
1 AMD(AMDON) към TMT
m891.065
1 AMD(AMDON) към TND
د.ت747.73083
1 AMD(AMDON) към TTD
$1,723.5743
1 AMD(AMDON) към UGX
Sh886,991.56
1 AMD(AMDON) към XAF
Fr144,607.12
1 AMD(AMDON) към XCD
$687.393
1 AMD(AMDON) към XOF
Fr144,607.12
1 AMD(AMDON) към XPF
Fr26,222.77
1 AMD(AMDON) към BWP
P3,421.6896
1 AMD(AMDON) към BZD
$511.7259
1 AMD(AMDON) към CVE
$24,259.8811
1 AMD(AMDON) към DJF
Fr45,317.02
1 AMD(AMDON) към DOP
$16,316.6731
1 AMD(AMDON) към DZD
د.ج33,089.0623
1 AMD(AMDON) към FJD
$575.3734
1 AMD(AMDON) към GNF
Fr2,213,660.05
1 AMD(AMDON) към GTQ
Q1,952.7053
1 AMD(AMDON) към GYD
$53,316.2378
1 AMD(AMDON) към ISK
kr31,823.75

AMD ресурс

За по-задълбочено разбиране на AMD, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на AMD
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно AMD

Колко струва AMD (AMDON) днес?
Цената в реално време на AMDON в USD е 254.59 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AMDON към USD?
Текущата цена на AMDON към USD е $ 254.59. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AMD?
Пазарната капитализация за AMDON е $ 2.22M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AMDON?
Циркулиращото предлагане на AMDON е 8.70K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AMDON?
AMDON постигна ATH цена от 266.6556235433073 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AMDON?
AMDON достигна ATL цена от 149.93556428664579 USD.
Какъв е обемът на търговията на AMDON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AMDON е $ 58.40K USD.
Ще се повиши ли AMDON тази година?
AMDON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AMDON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:18:52 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за AMD (AMDON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор AMDON-към-USD

Сума

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 254.59 USD

Търговия на AMDON

AMDON/USDT
$254.55
$254.55$254.55
-1.11%

