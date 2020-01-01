Токеномика на Alvara Protocol (ALVA) Открийте ключова информация за Alvara Protocol (ALVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Alvara Protocol (ALVA) Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). Официален уебсайт: https://alvara.xyz/ Бяла книга: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 Купете ALVA сега!

Токеномика и анализ на цената за Alvara Protocol (ALVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alvara Protocol (ALVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.55M $ 15.55M $ 15.55M Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 72.02M $ 72.02M $ 72.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.20M $ 43.20M $ 43.20M Рекорд за всички времена: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 Текуща цена: $ 0.21599 $ 0.21599 $ 0.21599 Научете повече за цената на Alvara Protocol (ALVA)

Токеномика на Alvara Protocol (ALVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Alvara Protocol (ALVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALVA, разгледайте цената в реално време на токените ALVA!

Как да купя ALVA Интересувате се да добавите Alvara Protocol (ALVA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ALVA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ALVA в MEXC сега!

История на цените на Alvara Protocol (ALVA) Анализирането на историята на цените на ALVA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ALVA сега!

Прогноза за цената за ALVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALVA? Нашата страница за прогноза за цената ALVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALVA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!