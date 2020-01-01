Токеномика на AltLayer (ALTLAYER) Открийте ключова информация за AltLayer (ALTLAYER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AltLayer (ALTLAYER) AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism. Официален уебсайт: https://altlayer.io/ Бяла книга: https://docs.altlayer.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8457CA5040ad67fdebbCC8EdCE889A335Bc0fbFB Купете ALTLAYER сега!

Токеномика и анализ на цената за AltLayer (ALTLAYER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AltLayer (ALTLAYER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 146.69M $ 146.69M $ 146.69M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 367.10M $ 367.10M $ 367.10M Рекорд за всички времена: $ 0.6942 $ 0.6942 $ 0.6942 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.022477745910425583 $ 0.022477745910425583 $ 0.022477745910425583 Текуща цена: $ 0.03671 $ 0.03671 $ 0.03671 Научете повече за цената на AltLayer (ALTLAYER)

Токеномика на AltLayer (ALTLAYER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AltLayer (ALTLAYER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALTLAYER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALTLAYER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALTLAYER, разгледайте цената в реално време на токените ALTLAYER!

Как да купя ALTLAYER Интересувате се да добавите AltLayer (ALTLAYER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ALTLAYER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ALTLAYER в MEXC сега!

История на цените на AltLayer (ALTLAYER) Анализирането на историята на цените на ALTLAYER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ALTLAYER сега!

Прогноза за цената за ALTLAYER Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALTLAYER? Нашата страница за прогноза за цената ALTLAYER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALTLAYER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!