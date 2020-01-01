Токеномика на All in (ALLIN) Открийте ключова информация за All in (ALLIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за All in (ALLIN) All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology. Официален уебсайт: https://allin.so/ Бяла книга: https://allin.so/litepaper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances Купете ALLIN сега!

Токеномика и анализ на цената за All in (ALLIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за All in (ALLIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 189.36K $ 189.36K $ 189.36K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 959.74K $ 959.74K $ 959.74K FDV (оценка при пълна реализация): $ 197.30K $ 197.30K $ 197.30K Рекорд за всички времена: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 Текуща цена: $ 0.1973 $ 0.1973 $ 0.1973 Научете повече за цената на All in (ALLIN)

Токеномика на All in (ALLIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на All in (ALLIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALLIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALLIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALLIN, разгледайте цената в реално време на токените ALLIN!

