Информация за My Neighbor Alice (ALICE) My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. Официален уебсайт: https://www.myneighboralice.com/ Бяла книга: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Купете ALICE сега!

Токеномика и анализ на цената за My Neighbor Alice (ALICE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за My Neighbor Alice (ALICE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 Текуща цена: $ 0.399 $ 0.399 $ 0.399 Научете повече за цената на My Neighbor Alice (ALICE)

Токеномика на My Neighbor Alice (ALICE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на My Neighbor Alice (ALICE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALICE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALICE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALICE, разгледайте цената в реално време на токените ALICE!

История на цените на My Neighbor Alice (ALICE) Анализирането на историята на цените на ALICE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ALICE сега!

Прогноза за цената за ALICE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALICE? Нашата страница за прогноза за цената ALICE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALICE сега!

