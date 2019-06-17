Токеномика на Algorand (ALGO)

Открийте ключова информация за Algorand (ALGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Официален уебсайт:
http://algorand.foundation
Бяла книга:
https://developer.algorand.org/
Изследовател на блокове:
https://allo.info/

Токеномика и анализ на цената за Algorand (ALGO)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Algorand (ALGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 2.32B
$ 2.32B
Общо предлагане:
$ 10.00B
$ 10.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 8.70B
$ 8.70B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 2.67B
$ 2.67B
Рекорд за всички времена:
$ 3.8
$ 3.8
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.08761089660746404
$ 0.08761089660746404
Текуща цена:
$ 0.2669
$ 0.2669

Задълбочена структура на токените на Algorand (ALGO)

Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените ALGO. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.

Algorand’s token economics are designed to support a decentralized, secure, and scalable blockchain ecosystem. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with supporting tables for clarity.

1. Issuance Mechanism

  • Total Supply: The maximum supply of ALGO is capped at 10 billion tokens.
  • Initial Distribution: At genesis, a portion of tokens was unlocked, with the remainder subject to various vesting schedules.
  • Issuance Schedules:
    • Some allocations (e.g., Public Sale, Team, Foundation, and Investors) were 100% unlocked at the Token Generation Event (TGE).
    • Others (e.g., End User Grant, Participation Rewards, Node Running Mining) followed linear vesting schedules over months or years.

Issuance Schedule Table

Allocation RecipientIssuance Mechanism DescriptionStart DateEnd DateAmount Unlocked per PeriodUnlock Period Granularity
End User Grant1.73% unlocked at TGE, 98.27% linear monthly vesting over 57 months2019-07-162024-03-164,310,088Monthly
Participation Rewards0.91% unlocked at TGE, 99.09% linear monthly vesting over 9 years2019-06-172028-06-16527,395Daily
Node Running Mining4.17% unlocked at TGE, 95.83% linear daily vesting over 2 years2019-06-172021-06-163,277,360Daily
Team, Foundation, Investors100% unlocked at TGE2019-06-162019-06-162,500,000,000Instant
Public Sale100% unlocked at TGE2019-06-162019-06-163,000,000,000Instant

2. Allocation Mechanism

  • Major Allocations:
    • Public Sale: 3 billion ALGO
    • Node Running Mining: 2.5 billion ALGO
    • Team, Foundation, and Investors: 2.5 billion ALGO
    • Participation Rewards: ~1.75 billion ALGO
    • End User Grant: 250 million ALGO

Allocation Table

Allocation RecipientTotal Allocated Amount (ALGO)
Public Sale3,000,000,000
Node Running Mining2,500,000,000
Team, Foundation, Investors2,500,000,000
Participation Rewards1,750,000,000
End User Grant250,000,000

3. Usage and Incentive Mechanism

  • Governance: ALGO holders can participate in decentralized governance by committing tokens for three-month cycles. Governors vote on proposals and receive rewards proportional to their staked amount.
  • Staking/Participation Rewards:
    • Previously, ALGO holders received participation rewards simply by holding tokens in eligible wallets. This was replaced by governance rewards in May 2022.
    • Governance rewards are variable, with APYs historically ranging from 10.02% to 14.05%.
  • No Slashing: Algorand’s Pure Proof-of-Stake (PPoS) does not penalize users via slashing.

4. Locking Mechanism

  • Governance Locking: To participate in governance, users must commit (effectively lock) their ALGO for the duration of a governance cycle (three months). However, the protocol does not enforce a technical lock; users must maintain their committed balance to remain eligible for rewards.
  • Vesting Schedules: Many allocations are subject to linear vesting, as detailed above.

5. Unlocking Time

  • Unlocking Events:
    • Public Sale and Team/Investors allocations were fully unlocked at TGE.
    • End User Grant: 1.73% at TGE, remainder over 57 months.
    • Participation Rewards: 0.91% at TGE, remainder over 9 years.
    • Node Running Mining: 4.17% at TGE, remainder over 2 years.

Unlocking Table (Sample Events)

Unlock DateUnlocked Amount (ALGO)% Impact on Circulating SupplyLocking MechanismAllocation Description
2019-06-165,624,500,00064.71%End User Grant1.73% at TGE, 98.27% linear monthly vesting over 57 months
2019-06-165,624,500,00064.71%Participation Rewards0.91% at TGE, 99.09% linear monthly vesting over 9 years
2019-06-165,624,500,00064.71%Public Sale100% unlocked at TGE
2019-06-165,624,500,00064.71%Node Running Mining4.17% at TGE, 95.83% linear daily vesting over 2 years
2019-06-165,624,500,00064.71%Team, Foundation, Investors100% unlocked at TGE

6. Additional Notes

  • Ecosystem Support: 25 billion ALGO (12.5% of max supply) was locked and distributed over 10 years at ~10% per year.
  • Governance Process: Operates in cycles (three months each) with sign-up, voting, and rewards phases.
  • Rewards Source: Governance and community rewards are funded from a dedicated allocation (~1.75 billion ALGO).

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceMix of instant unlock and linear vesting (monthly/daily) over 2–9 years
AllocationPublic Sale, Node Mining, Team/Investors, Participation Rewards, End User Grant
Usage/IncentiveGovernance participation, staking rewards, no slashing, decentralized voting
LockingGovernance: soft lock (must maintain balance); vesting: enforced by schedule
UnlockingTGE for some, linear vesting for others; major unlocks completed by 2028

Algorand’s token economics are structured to incentivize long-term participation, decentralized governance, and ecosystem growth, with a transparent and predictable unlocking schedule and no punitive slashing for participants.

Токеномика на Algorand (ALGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Algorand (ALGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой ALGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой ALGO токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALGO, разгледайте цената в реално време на токените ALGO!

Как да купя ALGO

Интересувате се да добавите Algorand (ALGO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ALGO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Algorand (ALGO)

Анализирането на историята на цените на ALGO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за ALGO

Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALGO? Нашата страница за прогноза за цената ALGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.