Токеномика на ALEX Lab (ALEX) Открийте ключова информация за ALEX Lab (ALEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ALEX Lab (ALEX) At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life. Официален уебсайт: https://alexgo.io Бяла книга: https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home Изследовател на блокове: https://explorer.stacks.co/txid/0x460353087a14a6570647ef3892e3e888b2384b74b5b695c852230a49180816ea?chain=mainnet Купете ALEX сега!

Токеномика и анализ на цената за ALEX Lab (ALEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ALEX Lab (ALEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 606.49M $ 606.49M $ 606.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.06M $ 11.06M $ 11.06M Рекорд за всички времена: $ 0.59132 $ 0.59132 $ 0.59132 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.010148279029803798 $ 0.010148279029803798 $ 0.010148279029803798 Текуща цена: $ 0.01106 $ 0.01106 $ 0.01106 Научете повече за цената на ALEX Lab (ALEX)

Токеномика на ALEX Lab (ALEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ALEX Lab (ALEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALEX, разгледайте цената в реално време на токените ALEX!

Как да купя ALEX Интересувате се да добавите ALEX Lab (ALEX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ALEX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ALEX в MEXC сега!

История на цените на ALEX Lab (ALEX) Анализирането на историята на цените на ALEX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ALEX сега!

Прогноза за цената за ALEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALEX? Нашата страница за прогноза за цената ALEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALEX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!