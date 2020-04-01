Токеномика на Alephim (ALEPH) Открийте ключова информация за Alephim (ALEPH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Alephim (ALEPH) Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis Официален уебсайт: https://aleph.cloud Бяла книга: https://docs.aleph.im/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3UCMiSnkcnkPE1pgQ5ggPCBv6dXgVUy16TmMUe1WpG9x Купете ALEPH сега!

Токеномика и анализ на цената за Alephim (ALEPH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alephim (ALEPH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 247.22M $ 247.22M $ 247.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.85M $ 37.85M $ 37.85M Рекорд за всички времена: $ 0.8649 $ 0.8649 $ 0.8649 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02469909 $ 0.02469909 $ 0.02469909 Текуща цена: $ 0.07569 $ 0.07569 $ 0.07569 Научете повече за цената на Alephim (ALEPH)

Токеномика на Alephim (ALEPH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Alephim (ALEPH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALEPH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALEPH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALEPH, разгледайте цената в реално време на токените ALEPH!

Как да купя ALEPH Интересувате се да добавите Alephim (ALEPH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ALEPH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ALEPH в MEXC сега!

История на цените на Alephim (ALEPH) Анализирането на историята на цените на ALEPH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ALEPH сега!

Прогноза за цената за ALEPH Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALEPH? Нашата страница за прогноза за цената ALEPH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALEPH сега!

