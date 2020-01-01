Токеномика на Project Ailey (ALE) Открийте ключова информация за Project Ailey (ALE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Project Ailey (ALE) Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Официален уебсайт: https://myailey.com/ Бяла книга: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 Купете ALE сега!

Токеномика и анализ на цената за Project Ailey (ALE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Project Ailey (ALE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 200.46M $ 200.46M $ 200.46M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 380.24M $ 380.24M $ 380.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 527.20M $ 527.20M $ 527.20M Рекорд за всички времена: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 Текуща цена: $ 0.5272 $ 0.5272 $ 0.5272 Научете повече за цената на Project Ailey (ALE)

Токеномика на Project Ailey (ALE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Project Ailey (ALE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALE, разгледайте цената в реално време на токените ALE!

Как да купя ALE Интересувате се да добавите Project Ailey (ALE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ALE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Project Ailey (ALE) Анализирането на историята на цените на ALE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ALE сега!

Прогноза за цената за ALE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALE? Нашата страница за прогноза за цената ALE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALE сега!

