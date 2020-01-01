Токеномика на Alchemist AI (ALCH) Открийте ключова информация за Alchemist AI (ALCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Alchemist AI (ALCH) Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Официален уебсайт: https://www.alchemistai.app/ Бяла книга: https://docs.alchemistai.app/docs Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump

Токеномика и анализ на цената за Alchemist AI (ALCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alchemist AI (ALCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 124.69M $ 124.69M $ 124.69M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 146.69M $ 146.69M $ 146.69M Рекорд за всички времена: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Текуща цена: $ 0.14669 $ 0.14669 $ 0.14669 Научете повече за цената на Alchemist AI (ALCH)

Токеномика на Alchemist AI (ALCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Alchemist AI (ALCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALCH, разгледайте цената в реално време на токените ALCH!

История на цените на Alchemist AI (ALCH) Анализирането на историята на цените на ALCH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ALCH сега!

Прогноза за цената за ALCH Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALCH? Нашата страница за прогноза за цената ALCH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALCH сега!

