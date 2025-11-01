История на цените на AKEDO
История на цените на AKEDO (AKE)
Период от време: 2025-07-31 ~ 2025-10-31
- Ежедневно
- Ежеседмично
- Месечно
Цена в реално време на AKEDO
AKEDO в момента се търгува за 0.0014439 USD. Има пазарната капитализация от 0.00 USD, като 24-часовият обем на търговия е 0.00 USD. Прегледайте повече данни за AKE на страницата на MEXC с цени на живо.
Възползвайки се от статистиката на цената на AKEDO в реално време, потребителите могат да анализират текущите пазарни тенденции и да прогнозират както краткосрочните, така и дългосрочните движения на цената. С данните в реално време, които са много лесно достъпни за вас, можете да вземате информирани решения и да придобиете представа за потенциалните бъдещи прогнози за цената за AKEDO.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:18:52 (UTC+8)
За историята на цените на AKEDO (AKE)
Следенето на историята на цените на AKEDO е важен инструмент за инвеститорите в криптовалути, който им позволява лесно да проследяват представянето на своите инвестиции. Тази функция предлага изчерпателен преглед на движението на цените на AKEDO с течение на времето, включително началната стойност, пиковите цени и цените на затваряне, както и обема на търговията. Освен това тя дава бърз поглед върху дневните процентни промени, като подчертава дните със забележителни ценови колебания. За отбелязване е, че AKEDO достигна най-високата си стойност на -, като се изкачи до зашеметяващите 0 USD. Представената тук информация за цените е извлечена изключително от историята на търговията на MEXC, което гарантира надеждност и точност. Нашите исторически данни за цените на AKEDO са налични в различни интервали: 1 ден, 1 седмица и 1 месец, обхващащи показатели за отваряне, високо, ниско, затваряне и обем. Тези данни са щателно тествани за последователност, пълнота и точност, което ги прави идеални за търговски симулации и бектестове. Тези набори от данни са достъпни за безплатно изтегляне и се актуализират в реално време, като представляват ценен ресурс за инвеститорите.
Приложения на исторически данни в търговията на AKEDO
Историческите данни на AKEDO играят ключова роля в стратегиите за търговия. Ето как се използва:
1. Технически анализ: Търговците използват историческите данни на AKEDO, за да идентифицират пазарните тенденции и модели. Използвайки инструменти като диаграми и визуални помощни средства, те разпознават моделите, които направляват решенията им за влизане и излизане от пазара. Един ефективен подход включва съхраняване на исторически данни на AKEDO в GridDB и анализирането им с Python, използване на библиотеки като Matplotlib за визуализация и Pandas, Numpy и Scipy за анализ на данни.
2. Прогноза за цената: Историческите данни са ключови при прогнозирането на движението на цените на AKEDO. Проучвайки минали пазарни тенденции, търговците могат да открият модели и да предвидят бъдещото пазарно поведение. Подробните исторически данни на AKEDO на MEXC, предоставящи ежеминутна информация за цените на отваряне, високи, ниски и затваряне, са от решаващо значение за разработването и обучението на прогнозни модели, като по този начин подпомагат вземането на информирани решения за търговия.
3. Управление на риска: Достъпът до исторически данни позволява на търговците да оценят рисковете, свързани с AKEDO инвестициите. Помага за разбирането на волатилността на AKEDO, което води до по-информирани инвестиционни избори.
4. Управление на портфолио: Историческите данни помагат за проследяване на ефективността на инвестициите във времето. Това позволява на търговците да идентифицират активите, които не се представят добре, и да коригират портфейлите си, за да оптимизират възвръщаемостта.
5. Обучение на ботове за търговия: Историческите пазарни данни за криптовалута OHLC (отворени, високи, ниски, затворени) на AKEDO могат да бъдат изтеглени за обучение на AKEDO ботове за търговия с цел постигане на по-добри резултати на пазара.
Тези инструменти и ресурси позволяват на търговците да навлязат в дълбочина в историческите данни на AKEDO, предоставяйки ценна информация и потенциал за подобряване на техните стратегии за търговия.
Отказ от отговорност
Това съдържание ви се предоставя само за информационни цели, не представлява оферта или покана за оферта, нито препоръка от страна на MEXC за закупуване, продажба или задържане на ценни книжа, финансов продукт или инструмент, посочени в съдържанието, и не представлява инвестиционен съвет, финансов съвет, съвет за търговия или друг вид съвет. Представените данни могат да отразяват цените на активите, търгувани на борсата MEXC, както и на други борси за криптовалути и платформи за пазарни данни. MEXC може да начислява такси за обработка на трансакции с криптовалута, които може да не са отразени в показаните цени за преобразуване. MEXC не носи отговорност за каквито и да било грешки или забавяния в съдържанието, както и за каквито и да било действия, предприети въз основа на съдържанието.
