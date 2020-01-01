Токеномика на She Rises (AKA) Открийте ключова информация за She Rises (AKA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за She Rises (AKA) Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games. Официален уебсайт: akasha.bloomverse.io Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump Купете AKA сега!

Токеномика и анализ на цената за She Rises (AKA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за She Rises (AKA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.06195 $ 0.06195 $ 0.06195 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 Текуща цена: $ 0.0021229 $ 0.0021229 $ 0.0021229 Научете повече за цената на She Rises (AKA)

Токеномика на She Rises (AKA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на She Rises (AKA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AKA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AKA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AKA, разгледайте цената в реално време на токените AKA!

Как да купя AKA Интересувате се да добавите She Rises (AKA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AKA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AKA в MEXC сега!

История на цените на She Rises (AKA) Анализирането на историята на цените на AKA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AKA сега!

Прогноза за цената за AKA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AKA? Нашата страница за прогноза за цената AKA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AKA сега!

