Токеномика на Ajuna Network (AJUN) Открийте ключова информация за Ajuna Network (AJUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ajuna Network (AJUN) Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network. Официален уебсайт: https://ajuna.io/ Бяла книга: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Изследовател на блокове: https://ajuna.subscan.io/ Купете AJUN сега!

Токеномика и анализ на цената за Ajuna Network (AJUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ajuna Network (AJUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 258.50K $ 258.50K $ 258.50K Рекорд за всички времена: $ 0.09152 $ 0.09152 $ 0.09152 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 Текуща цена: $ 0.000517 $ 0.000517 $ 0.000517 Научете повече за цената на Ajuna Network (AJUN)

Токеномика на Ajuna Network (AJUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ajuna Network (AJUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AJUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AJUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AJUN, разгледайте цената в реално време на токените AJUN!

Как да купя AJUN Интересувате се да добавите Ajuna Network (AJUN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AJUN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AJUN в MEXC сега!

История на цените на Ajuna Network (AJUN) Анализирането на историята на цените на AJUN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AJUN сега!

Прогноза за цената за AJUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме AJUN? Нашата страница за прогноза за цената AJUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AJUN сега!

