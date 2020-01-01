Токеномика на AIXCB by Virtuals (AIXCB) Открийте ключова информация за AIXCB by Virtuals (AIXCB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AIXCB by Virtuals (AIXCB) aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Официален уебсайт: https://aixcbcapital.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Купете AIXCB сега!

Токеномика и анализ на цената за AIXCB by Virtuals (AIXCB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AIXCB by Virtuals (AIXCB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Рекорд за всички времена: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 Текуща цена: $ 0.0022 $ 0.0022 $ 0.0022 Научете повече за цената на AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Токеномика на AIXCB by Virtuals (AIXCB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AIXCB by Virtuals (AIXCB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIXCB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIXCB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIXCB, разгледайте цената в реално време на токените AIXCB!

Как да купя AIXCB Интересувате се да добавите AIXCB by Virtuals (AIXCB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AIXCB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AIXCB в MEXC сега!

История на цените на AIXCB by Virtuals (AIXCB) Анализирането на историята на цените на AIXCB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AIXCB сега!

Прогноза за цената за AIXCB Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIXCB? Нашата страница за прогноза за цената AIXCB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIXCB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!