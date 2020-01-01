Токеномика на AI Voice Agents (AIVA) Открийте ключова информация за AI Voice Agents (AIVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AI Voice Agents (AIVA) AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences. Официален уебсайт: https://aivoiceagents.xyz/ Бяла книга: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61 Купете AIVA сега!

Токеномика и анализ на цената за AI Voice Agents (AIVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AI Voice Agents (AIVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 0.018 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000146898176064245 Текуща цена: $ 0.0002077 Научете повече за цената на AI Voice Agents (AIVA)

Токеномика на AI Voice Agents (AIVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AI Voice Agents (AIVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIVA, разгледайте цената в реално време на токените AIVA!

Как да купя AIVA Интересувате се да добавите AI Voice Agents (AIVA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AIVA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AIVA в MEXC сега!

История на цените на AI Voice Agents (AIVA) Анализирането на историята на цените на AIVA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AIVA сега!

Прогноза за цената за AIVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIVA? Нашата страница за прогноза за цената AIVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIVA сега!

