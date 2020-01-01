Токеномика на AIT Protocol (AITPROTOCOL) Открийте ключова информация за AIT Protocol (AITPROTOCOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AIT Protocol (AITPROTOCOL) The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Официален уебсайт: https://aitprotocol.ai/ Бяла книга: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Купете AITPROTOCOL сега!

Токеномика и анализ на цената за AIT Protocol (AITPROTOCOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AIT Protocol (AITPROTOCOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 294.87M $ 294.87M $ 294.87M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 Текуща цена: $ 0.01408 $ 0.01408 $ 0.01408 Научете повече за цената на AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Токеномика на AIT Protocol (AITPROTOCOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AIT Protocol (AITPROTOCOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AITPROTOCOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AITPROTOCOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AITPROTOCOL, разгледайте цената в реално време на токените AITPROTOCOL!

История на цените на AIT Protocol (AITPROTOCOL) Анализирането на историята на цените на AITPROTOCOL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AITPROTOCOL сега!

