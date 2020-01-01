Токеномика на Solidus Ai Tech (AITECH)
Информация за Solidus Ai Tech (AITECH)
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Токеномика и анализ на цената за Solidus Ai Tech (AITECH)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solidus Ai Tech (AITECH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Solidus Ai Tech (AITECH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Solidus Ai Tech (AITECH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AITECH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AITECH токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AITECH, разгледайте цената в реално време на токените AITECH!
История на цените на Solidus Ai Tech (AITECH)
Анализирането на историята на цените на AITECH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за AITECH
Искате ли да знаете какъв път може да поеме AITECH? Нашата страница за прогноза за цената AITECH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
