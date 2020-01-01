Токеномика на OKZOO (AIOT) Открийте ключова информация за OKZOO (AIOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OKZOO (AIOT) OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Официален уебсайт: https://okzoo.app/ Бяла книга: https://okzoo.app/en/docs Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Купете AIOT сега!

Токеномика и анализ на цената за OKZOO (AIOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OKZOO (AIOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.24M $ 37.24M $ 37.24M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 451.29M $ 451.29M $ 451.29M Рекорд за всички времена: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.08647478881309605 $ 0.08647478881309605 $ 0.08647478881309605 Текуща цена: $ 0.45129 $ 0.45129 $ 0.45129 Научете повече за цената на OKZOO (AIOT)

Токеномика на OKZOO (AIOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OKZOO (AIOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIOT, разгледайте цената в реално време на токените AIOT!

История на цените на OKZOO (AIOT) Анализирането на историята на цените на AIOT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AIOT сега!

Прогноза за цената за AIOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIOT? Нашата страница за прогноза за цената AIOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIOT сега!

