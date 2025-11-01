БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на OLAXBT днес е 0.16564 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIO в MEXC сега.Цената в реално време на OLAXBT днес е 0.16564 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIO в MEXC сега.

Повече за AIO

AIOценова информация

Какво представлява AIO

Бяла книга AIO

Официален уебсайт на AIO

Токеномика на AIO

AIO ценова прогноза

AIO История

Ръководство за закупуване за AIO

Конвертор на валута AIO във фиат

AIO спот

AIO USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

OLAXBT Лого

OLAXBT цена(AIO)

1 AIO към USD - цена в реално време:

$0.16568
$0.16568$0.16568
+0.12%1D
USD
OLAXBT (AIO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:47:21 (UTC+8)

Информация за цената за OLAXBT (AIO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.15639
$ 0.15639$ 0.15639
24-часов нисък
$ 0.172
$ 0.172$ 0.172
24-часов висок

$ 0.15639
$ 0.15639$ 0.15639

$ 0.172
$ 0.172$ 0.172

$ 0.20548860379382622
$ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622

$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995

+0.52%

+0.12%

-13.91%

-13.91%

Цената в реално време за OLAXBT (AIO) е$ 0.16564. През последните 24 часа AIO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.15639 до най-висока стойност $ 0.172, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIO е $ 0.20548860379382622, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04215223361578995.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIO има промяна от +0.52% за последния час, +0.12% за 24 часа и -13.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OLAXBT (AIO)

No.662

$ 38.14M
$ 38.14M$ 38.14M

$ 286.30K
$ 286.30K$ 286.30K

$ 165.64M
$ 165.64M$ 165.64M

230.25M
230.25M 230.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.02%

BSC

Текущата пазарна капитализация на OLAXBT е $ 38.14M, като 24-часовият обем на търговията е $ 286.30K. Циркулиращото предлагане на AIO е 230.25M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 165.64M.

История на цените за OLAXBT (AIO) USD

Проследете промените в цените за OLAXBT днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0001986+0.12%
30 дни$ +0.00838+5.32%
60 дни$ +0.0982+145.61%
90 дни$ +0.1185+251.37%
OLAXBT Промяна на цената днес

Днес AIO регистрира промяна от $ +0.0001986 (+0.12%), отразяваща последната му пазарна активност.

OLAXBT 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.00838 (+5.32%), което показва краткосрочното представяне на токена.

OLAXBT 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AIO отбеляза промяна на $ +0.0982 (+145.61%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

OLAXBT 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.1185 (+251.37%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на OLAXBT (AIO) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за OLAXBT сега.

Какво е OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите OLAXBT инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AIO наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за OLAXBT в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано OLAXBT купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за OLAXBT (USD)

Колко ще струва OLAXBT (AIO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OLAXBT (AIO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OLAXBT.

Проверете прогнозата за цената за OLAXBT сега!

Токеномика на OLAXBT (AIO)

Разбирането на токеномиката на OLAXBT (AIO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AIO сега!

Как да купя OLAXBT (AIO)

Търсите как да купите OLAXBT? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите OLAXBT от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AIO към местни валути

1 OLAXBT(AIO) към VND
4,358.8166
1 OLAXBT(AIO) към AUD
A$0.2517728
1 OLAXBT(AIO) към GBP
0.1258864
1 OLAXBT(AIO) към EUR
0.1424504
1 OLAXBT(AIO) към USD
$0.16564
1 OLAXBT(AIO) към MYR
RM0.6940316
1 OLAXBT(AIO) към TRY
6.9635056
1 OLAXBT(AIO) към JPY
¥25.50856
1 OLAXBT(AIO) към ARS
ARS$239.7092388
1 OLAXBT(AIO) към RUB
13.383712
1 OLAXBT(AIO) към INR
14.7071756
1 OLAXBT(AIO) към IDR
Rp2,760.6655624
1 OLAXBT(AIO) към PHP
9.723068
1 OLAXBT(AIO) към EGP
￡E.7.8248336
1 OLAXBT(AIO) към BRL
R$0.8894868
1 OLAXBT(AIO) към CAD
C$0.231896
1 OLAXBT(AIO) към BDT
20.2610848
1 OLAXBT(AIO) към NGN
239.7092388
1 OLAXBT(AIO) към COP
$639.53604
1 OLAXBT(AIO) към ZAR
R.2.8688848
1 OLAXBT(AIO) към UAH
6.948598
1 OLAXBT(AIO) към TZS
T.Sh.407.979602
1 OLAXBT(AIO) към VES
Bs36.60644
1 OLAXBT(AIO) към CLP
$156.03288
1 OLAXBT(AIO) към PKR
Rs46.5266196
1 OLAXBT(AIO) към KZT
87.7792616
1 OLAXBT(AIO) към THB
฿5.3617668
1 OLAXBT(AIO) към TWD
NT$5.0950864
1 OLAXBT(AIO) към AED
د.إ0.6078988
1 OLAXBT(AIO) към CHF
Fr0.132512
1 OLAXBT(AIO) към HKD
HK$1.2870228
1 OLAXBT(AIO) към AMD
֏63.390428
1 OLAXBT(AIO) към MAD
.د.م1.53217
1 OLAXBT(AIO) към MXN
$3.072622
1 OLAXBT(AIO) към SAR
ريال0.62115
1 OLAXBT(AIO) към ETB
Br25.5450008
1 OLAXBT(AIO) към KES
KSh21.3990316
1 OLAXBT(AIO) към JOD
د.أ0.11743876
1 OLAXBT(AIO) към PLN
0.6112116
1 OLAXBT(AIO) към RON
лв0.728816
1 OLAXBT(AIO) към SEK
kr1.5719236
1 OLAXBT(AIO) към BGN
лв0.2799316
1 OLAXBT(AIO) към HUF
Ft55.6947936
1 OLAXBT(AIO) към CZK
3.4933476
1 OLAXBT(AIO) към KWD
د.ك0.05068584
1 OLAXBT(AIO) към ILS
0.53833
1 OLAXBT(AIO) към BOB
Bs1.1445724
1 OLAXBT(AIO) към AZN
0.281588
1 OLAXBT(AIO) към TJS
SM1.5255444
1 OLAXBT(AIO) към GEL
0.4488844
1 OLAXBT(AIO) към AOA
Kz151.8239676
1 OLAXBT(AIO) към BHD
.د.ب0.06228064
1 OLAXBT(AIO) към BMD
$0.16564
1 OLAXBT(AIO) към DKK
kr1.0716908
1 OLAXBT(AIO) към HNL
L4.3596448
1 OLAXBT(AIO) към MUR
7.5763736
1 OLAXBT(AIO) към NAD
$2.8622592
1 OLAXBT(AIO) към NOK
kr1.6762768
1 OLAXBT(AIO) към NZD
$0.2882136
1 OLAXBT(AIO) към PAB
B/.0.16564
1 OLAXBT(AIO) към PGK
K0.6973444
1 OLAXBT(AIO) към QAR
ر.ق0.6029296
1 OLAXBT(AIO) към RSD
дин.16.829024
1 OLAXBT(AIO) към UZS
soʻm1,995.6621916
1 OLAXBT(AIO) към ALL
L13.8822884
1 OLAXBT(AIO) към ANG
ƒ0.2964956
1 OLAXBT(AIO) към AWG
ƒ0.2964956
1 OLAXBT(AIO) към BBD
$0.33128
1 OLAXBT(AIO) към BAM
KM0.2782752
1 OLAXBT(AIO) към BIF
Fr489.96312
1 OLAXBT(AIO) към BND
$0.215332
1 OLAXBT(AIO) към BSD
$0.16564
1 OLAXBT(AIO) към JMD
$26.6117224
1 OLAXBT(AIO) към KHR
665.2201784
1 OLAXBT(AIO) към KMF
Fr70.56264
1 OLAXBT(AIO) към LAK
3,600.8694932
1 OLAXBT(AIO) към LKR
රු50.4837592
1 OLAXBT(AIO) към MDL
L2.799316
1 OLAXBT(AIO) към MGA
Ar746.12538
1 OLAXBT(AIO) към MOP
P1.3267764
1 OLAXBT(AIO) към MVR
2.534292
1 OLAXBT(AIO) към MWK
MK287.5692604
1 OLAXBT(AIO) към MZN
MT10.584396
1 OLAXBT(AIO) към NPR
रु23.5175672
1 OLAXBT(AIO) към PYG
1,174.71888
1 OLAXBT(AIO) към RWF
Fr240.67492
1 OLAXBT(AIO) към SBD
$1.3632172
1 OLAXBT(AIO) към SCR
2.3139908
1 OLAXBT(AIO) към SRD
$6.37714
1 OLAXBT(AIO) към SVC
$1.44935
1 OLAXBT(AIO) към SZL
L2.873854
1 OLAXBT(AIO) към TMT
m0.57974
1 OLAXBT(AIO) към TND
د.ت0.48648468
1 OLAXBT(AIO) към TTD
$1.1213828
1 OLAXBT(AIO) към UGX
Sh577.08976
1 OLAXBT(AIO) към XAF
Fr94.08352
1 OLAXBT(AIO) към XCD
$0.447228
1 OLAXBT(AIO) към XOF
Fr94.08352
1 OLAXBT(AIO) към XPF
Fr17.06092
1 OLAXBT(AIO) към BWP
P2.2262016
1 OLAXBT(AIO) към BZD
$0.3329364
1 OLAXBT(AIO) към CVE
$15.7838356
1 OLAXBT(AIO) към DJF
Fr29.48392
1 OLAXBT(AIO) към DOP
$10.6158676
1 OLAXBT(AIO) към DZD
د.ج21.524918
1 OLAXBT(AIO) към FJD
$0.3743464
1 OLAXBT(AIO) към GNF
Fr1,440.2398
1 OLAXBT(AIO) към GTQ
Q1.2704588
1 OLAXBT(AIO) към GYD
$34.6883288
1 OLAXBT(AIO) към ISK
kr20.705

OLAXBT ресурс

За по-задълбочено разбиране на OLAXBT, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на OLAXBT
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно OLAXBT

Колко струва OLAXBT (AIO) днес?
Цената в реално време на AIO в USD е 0.16564 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AIO към USD?
Текущата цена на AIO към USD е $ 0.16564. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на OLAXBT?
Пазарната капитализация за AIO е $ 38.14M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AIO?
Циркулиращото предлагане на AIO е 230.25M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AIO?
AIO постигна ATH цена от 0.20548860379382622 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AIO?
AIO достигна ATL цена от 0.04215223361578995 USD.
Какъв е обемът на търговията на AIO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AIO е $ 286.30K USD.
Ще се повиши ли AIO тази година?
AIO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AIO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:47:21 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за OLAXBT (AIO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор AIO-към-USD

Сума

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.16564 USD

Търговия на AIO

AIO/USDT
$0.16568
$0.16568$0.16568
+0.06%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,665.70
$109,665.70$109,665.70

-0.50%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,850.78
$3,850.78$3,850.78

-0.26%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03325
$0.03325$0.03325

+3.32%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.27
$186.27$186.27

-1.00%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,850.78
$3,850.78$3,850.78

-0.26%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,665.70
$109,665.70$109,665.70

-0.50%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.27
$186.27$186.27

-1.00%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5152
$2.5152$2.5152

-0.34%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.45
$1,081.45$1,081.45

-0.26%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000765
$0.0000765$0.0000765

+53.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09166
$0.09166$0.09166

+816.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00079
$0.00079$0.00079

+338.88%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000540
$0.000540$0.000540

+170.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004583
$0.000000004583$0.000000004583

+68.98%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000078
$0.00000078$0.00000078

+21.87%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0033
$0.0033$0.0033

+32.00%