Токеномика на Infinity Ground (AIN) Открийте ключова информация за Infinity Ground (AIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Infinity Ground (AIN) Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. Официален уебсайт: https://www.infinityg.ai/ Бяла книга: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code Купете AIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Infinity Ground (AIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infinity Ground (AIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.98M $ 20.98M $ 20.98M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 185.30M $ 185.30M $ 185.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 113.20M $ 113.20M $ 113.20M Рекорд за всички времена: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.029249812447963142 $ 0.029249812447963142 $ 0.029249812447963142 Текуща цена: $ 0.1132 $ 0.1132 $ 0.1132 Научете повече за цената на Infinity Ground (AIN)

Токеномика на Infinity Ground (AIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Infinity Ground (AIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIN, разгледайте цената в реално време на токените AIN!

Как да купя AIN Интересувате се да добавите Infinity Ground (AIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AIN в MEXC сега!

История на цените на Infinity Ground (AIN) Анализирането на историята на цените на AIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AIN сега!

Прогноза за цената за AIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIN? Нашата страница за прогноза за цената AIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!