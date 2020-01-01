Токеномика на Aimonica Brands (AIMONICA) Открийте ключова информация за Aimonica Brands (AIMONICA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aimonica Brands (AIMONICA) Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5 Купете AIMONICA сега!

Токеномика и анализ на цената за Aimonica Brands (AIMONICA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aimonica Brands (AIMONICA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Рекорд за всички времена: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 Текуща цена: $ 0.00199 $ 0.00199 $ 0.00199 Научете повече за цената на Aimonica Brands (AIMONICA)

Токеномика на Aimonica Brands (AIMONICA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aimonica Brands (AIMONICA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIMONICA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIMONICA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIMONICA, разгледайте цената в реално време на токените AIMONICA!

Как да купя AIMONICA Интересувате се да добавите Aimonica Brands (AIMONICA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AIMONICA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AIMONICA в MEXC сега!

История на цените на Aimonica Brands (AIMONICA) Анализирането на историята на цените на AIMONICA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AIMONICA сега!

Прогноза за цената за AIMONICA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIMONICA? Нашата страница за прогноза за цената AIMONICA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIMONICA сега!

