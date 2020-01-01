Токеномика на AIHub (AIH) Открийте ключова информация за AIHub (AIH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AIHub (AIH) AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. Официален уебсайт: https://aihub.world/index Бяла книга: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f Купете AIH сега!

Токеномика и анализ на цената за AIHub (AIH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AIHub (AIH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Рекорд за всички времена: $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 Най-ниска стойност за целия период: $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 Текуща цена: $ 17.5065 $ 17.5065 $ 17.5065 Научете повече за цената на AIHub (AIH)

Токеномика на AIHub (AIH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AIHub (AIH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIH, разгледайте цената в реално време на токените AIH!

История на цените на AIHub (AIH) Анализирането на историята на цените на AIH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AIH сега!

Прогноза за цената за AIH Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIH? Нашата страница за прогноза за цената AIH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIH сега!

