Информация за AI Dev Agent (AIDEV) AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Официален уебсайт: https://aidevagent.xyz/ Бяла книга: https://aidev-2.gitbook.io/game-dev-agent Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x62039061c366433e6d075b78905681c19795313c Купете AIDEV сега!

Токеномика и анализ на цената за AI Dev Agent (AIDEV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AI Dev Agent (AIDEV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00909 $ 0.00909 $ 0.00909 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000281 $ 0.000281 $ 0.000281 Научете повече за цената на AI Dev Agent (AIDEV)

Токеномика на AI Dev Agent (AIDEV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AI Dev Agent (AIDEV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIDEV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIDEV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIDEV, разгледайте цената в реално време на токените AIDEV!

Как да купя AIDEV Интересувате се да добавите AI Dev Agent (AIDEV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AIDEV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AIDEV в MEXC сега!

История на цените на AI Dev Agent (AIDEV) Анализирането на историята на цените на AIDEV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AIDEV сега!

Прогноза за цената за AIDEV Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIDEV? Нашата страница за прогноза за цената AIDEV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIDEV сега!

