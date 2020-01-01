Токеномика на AICODE (AICODE) Открийте ключова информация за AICODE (AICODE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AICODE (AICODE) AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc. Официален уебсайт: https://arbdoge.ai/ Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x7C8a1A80FDd00C9Cccd6EbD573E9EcB49BFa2a59 Купете AICODE сега!

Токеномика и анализ на цената за AICODE (AICODE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AICODE (AICODE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 130.66K $ 130.66K $ 130.66K Рекорд за всички времена: $ 172.95 $ 172.95 $ 172.95 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.12697583044226263 $ 0.12697583044226263 $ 0.12697583044226263 Текуща цена: $ 0.1274 $ 0.1274 $ 0.1274 Научете повече за цената на AICODE (AICODE)

Токеномика на AICODE (AICODE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AICODE (AICODE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AICODE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AICODE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AICODE, разгледайте цената в реално време на токените AICODE!

