Токеномика на Cherry AI (AIBOT)

Открийте ключова информация за Cherry AI (AIBOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 13:55:30 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Cherry AI (AIBOT)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cherry AI (AIBOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 133.74K
Общо предлагане:
$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 221.50M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 603.80K
Рекорд за всички времена:
$ 0.0393
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000549106529570219
Текуща цена:
$ 0.0006038
Информация за Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Официален уебсайт:
https://www.cherrybot.ai/
Бяла книга:
https://docs.cherrybot.co/
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/6V6YhTMR3hXbvHrMmMQ4vMG3gUWwifc57ZsEjRTbAsdH

Токеномика на Cherry AI (AIBOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Cherry AI (AIBOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой AIBOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой AIBOT токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIBOT, разгледайте цената в реално време на токените AIBOT!

Как да купя AIBOT

Интересувате се да добавите Cherry AI (AIBOT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AIBOT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Cherry AI (AIBOT)

Анализирането на историята на цените на AIBOT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за AIBOT

Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIBOT? Нашата страница за прогноза за цената AIBOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

